Συναγερμός στο Λονδίνο: Τεράστια πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στο Hyde Park (Pics+Vids)

Είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 120 πυροσβέστες βρίσκονται επί του παρόντος στο σημείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου.

Fire seen from hyde park right now. Looks really bad. Prayers to those inside. #HydePark pic.twitter.com/SP5pwNZU0d — Arthur (@ArthurWilloughb) June 6, 2018

Όλοι οι δρόμοι γύρω από την περιοχή έχουν κλείσει, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να θέσουνε υπό έλεγχο τη φωτιά.

Firefighters are at the scene of a very visible fire in #Knightsbridge We've taken more than 35 calls to the blaze © @sjm1910 https://t.co/Q8RMsTDSTf pic.twitter.com/7ZjTx9Z6DA — London Fire Brigade (@LondonFire) June 6, 2018

Αυτόπτες μάρτυρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για πυκνό καπνό και στάχτη που έχουν καλύψει την περιοχή.



Πυκνοί μαύροι καπνοί έβγαιναν από τους τελευταίους ορόφους του 12όροφου κτιρίου στο οποίο φιλοξενούνται μεταξύ άλλων ένα γνωστό, πολυτελές σπα και ένα βραβευμένο εστιατόριο.

Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης «έχουν λάβει τουλάχιστον 35 κλήσεις για βοήθεια καθώς η τεράστια πυρκαγιά έχει δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω του πυκνού καπνού» στην περιοχή, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

The fire in London is the mandarin oriental hotel in Knightsbridge pic.twitter.com/tMrVTOUF3j — Jack (@jackwmartin_) June 6, 2018

Η πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Mandarin Oriental Hotel ξέσπασε στις 17.55 (ώρα Ελλάδας).



Πυροσβέστες από το Τσέλσι, το Κένσινγκτον, το Χάμερσμιθ, το Μπάτερσι και άλλους πυροσβεστικούς σταθμούς έχουν σπεύσει επί τόπου.

We've now got 20 fire engines and around 120 firefighters and officers tackling a fire on the roof of a hotel in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf © @jackwmartin_ pic.twitter.com/npRctIYOvk — London Fire Brigade (@LondonFire) June 6, 2018

Το ξενοδοχείο Mandarin Oriental έχει 198 δωμάτια και σουίτες. Το κτίριο εκκενώθηκε. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν υπάρχουν τραυματισμοί.



Πηγή: Mirror, RT