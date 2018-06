Συναγερμός στο Λονδίνο: Δεκάδες περιπολικά και ασθενοφόρα κύκλωσαν το Mayfair (Pics+Vids)

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τις οδούς Albemarle και Dover, όπου τυχαίνει να βρίσκεται και το κατάστημα της Βικτώρια Μπέκαμ, πολύ κοντά στην εμπορική περιοχή της Μποντ Στριτ.

Φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολλά οχήματα εκτάκτου ανάγκης στο σημείο.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Λονδίνου ένας άνδρας έχει πεθάνει από καρδιακή προσβολή.



(Φωτογραφία της σορού)





Αναμένεται σύντομα ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

Albemarle street in Mayfair crawling with police and ambulances, something big for so many people surely? #london #police pic.twitter.com/A05flWsm1p

Albemarle Street in #Mayfair, #London is cordoned off from Grafton Street to Stafford Street. Lots of #police and ambulances, no news as to what is going on? pic.twitter.com/VM3ihb7fg0