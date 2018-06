Ιστορική μέρα για τη Σ. Αραβία: Οι γυναίκες έπιασαν επιτέλους τομόνι και οδήγησαν μέχρι και… Formula

«Είναι ένα ιστορικό γεγονός για κάθε γυναίκα στη Σαουδική Αραβία», δήλωσε η Σαμπίκα αλ Ντοσάρι, μια παρουσιάστρια της σαουδαραβικής τηλεόρασης αναφερόμενη στην ιστορική αυτή απόφαση στη Σαουδική Αραβία, την μόνη χώρα στον κόσμο όπου απαγορευόταν στις γυναίκες να οδηγούν.

«Αισθάνομαι ελεύθερη σαν πουλί», δήλωσε παράλληλα στο AFP η επίσης παρουσιάστρια της τηλεόρασης Σαμάρ Αλμογκρέν, οδηγώντας το αυτοκίνητό της κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ριάντ.

Το μέτρο αυτό, αίτημα εδώ και καιρό ακτιβιστριών που έχουν καταλήξει ακόμα και στη φυλακή επειδή τόλμησαν να αψηφήσουν την απαγόρευση, τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 00:00 τοπική ώρα, ωθώντας δεκάδες γυναίκες να βγουν στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους.

Πολλές γυναίκες της σαουδαραβικής ελίτ που μπορούσαν να οδηγούν στο Λονδίνο ή το Ντουμπάι, αλλά όχι στο Ριάντ, είχαν αψηφήσει την απαγόρευση στη Σαουδική Αραβία, όμως συλλαμβάνονταν.

WATCH: ‘It’s liberating!’ #Saudi women take first journeys behind the wheel. Here's make up artist Maha Al Ghamdi's take on her first drive: https://t.co/4Y3VL5jPrA #SaudiWomenDriving pic.twitter.com/bJ35yp3OG3