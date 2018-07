Ταϊλάνδη: Θρίλερ με τον απεγκλωβισμό των 12 παιδιών από σπήλαιο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τα δώδεκα παιδιά και ο βοηθός προπονητής τους που βρέθηκαν ζωντανοί αφού πέρασαν εννέα ημέρες, χωρίς φαγητό, μέσα σε ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο στη βόρεια Ταϊλάνδη θα πρέπει τώρα να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους πριν ξεκινήσει η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους.

«Η έρευνά μας στέφθηκε με επιτυχία αλλά απομένει η διάσωση», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσιανγκ Ράι, Ναρονγκσάκ Οσοτανάκορν.

«Είναι απίστευτο. Το περίμενα εδώ και δέκα ημέρες. Δεν πίστευα ότι θα ερχόταν αυτή η ημέρα», δήλωσε κατενθουσιασμένος ο πατέρας ενός από τους εφήβους. Μέχρι σήμερα το βράδυ αναμενόταν να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση μιας τηλεφωνικής γραμμής, μήκους πολλών χιλιομέτρων, προκειμένου να μπορέσουν τα παιδιά να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο, να μιλήσουν κυρίως με τους γονείς τους.

Οι πιθανότητες να απεγκλωβιστούν σύντομα είναι ουσιαστικά μηδενικές: η στάθμη του νερού είναι τέτοια που θα έπρεπε να καταδυθούν και να βγουν κολυμπώντας. Ένας έμπειρος δύτης θα χρειαζόταν έξι ώρες για να διανύσει την απόσταση μέχρι την είσοδο του σπηλαίου.

Τα παιδιά, ηλικίας από 11 έως 16 ετών, και ο 25χρονος προπονητής τους βρέθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας από δύο Βρετανούς δύτες, σε βάθος 4 χιλιομέτρων μέσα στο σπήλαιο. Είναι αδυνατισμένα και εξαντλημένα από την περιπέτειά τους.

Γιατροί έφτασαν στο σημείο όπου βρίσκονται τα παιδιά και θα εξετάσουν κατά πόσο είναι σε θέση να καταδυθούν. Θα σταλεί επίσης στο εσωτερικό ο κατάλληλος καταδυτικός εξοπλισμός, τρόφιμα και φάρμακα. «Πρέπει να τους προπονήσουμε... Να δούμε τι μπορούν να κάνουν», είπε ο κυβερνήτης.

Στο μεταξύ, οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα την απάντληση των νερών από το σπήλαιο για να διευκολύνουν την έξοδο των παιδιών. «Ετοιμαζόμαστε να τα απομακρύνουμε από το σημείο όπου μπήκαν και αντλούμε όσο περισσότερο νερό γίνεται για να μην χρειαστεί να καταδυθούν» ή, αν δεν γίνεται αλλιώς, η απόσταση που θα χρειαστεί να κολυμπήσουν να είναι η μικρότερη δυνατή, εξήγησε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο εντοπισμός των παιδιών προκάλεσε ανακούφιση σε όλη τη χώρα, μετά από τις πολυήμερες, δύσκολες έρευνες που δυσχεραίνονταν ακόμη περισσότερο από τις καταρρακτώδεις βροχές. Η τοπική τηλεόραση εξακολουθεί να μεταδίδει ζωντανά την επιχείρηση διάσωσης.

Οι δύτες βρήκαν την ομάδα σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από την «Παραλία Πατάγια», το σημείο όπου πίστευαν αρχικά ότι θα είχαν καταφύγει. Στο βίντεο που τράβηξαν οι δυο Βρετανοί διασώστες διακρίνονται τα παιδιά, ντυμένα με τις λασπωμένες ποδοσφαιρικές στολές τους. «Ευχαριστούμε» φωνάζει ένα από αυτά. Ένα άλλο απαντά «Δεκατρείς», όταν οι δύτες ρωτούν πόσοι βρίσκονται στο σημείο αυτό.

