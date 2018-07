Φρίκη στη Βρετανία: Επιτέθηκαν με οξύ σε 3χρονο αγoράκι (pics)

Ένα 3χρονο αγοράκι τραυματίστηκε σοβαρά, έπειτα από επίθεση με οξύ στην πόλη Worcester στη Βρετανία.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με σοβαρά εγκαύματα στο χέρι και το πρόσωπο.

Ως ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη ένας 39χρονος, σύμφωνα με τη Mirror.

Οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες τριών ανδρών που έχουν ληφθεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος και τους οποίους αναζητούν για το συμβάν.

«Αυτή τη στιγμή, το κίνητρο για την επίθεση είναι ασαφές. Οι αξιωματικοί εργάζονται σκληρά για να διαπιστώσουν ακριβώς τι συνέβη και ποια ήταν η ουσία», ανέφεραν οι Αρχές.

Do you recognise these men? We'd like to speak to them after a 3-year-old was injured in a suspected acid attack in Worcester. @CSuptMarkTravis said: "The incident will shock the community. We're carrying out an enquiries to identify those responsible."https://t.co/GfnQAhaIFp pic.twitter.com/CgxvOvekFX