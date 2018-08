O Τραμπ έστειλε επιστολή στον Πούτιν για περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ δήλωσε σήμερα ότι παρέδωσε επιστολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προτείνοντας περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών, εβδομάδες μετά τις οξείες αντιδράσεις και την ευρεία καταδίκη του αμερικανικού πολιτικού κόσμου στη στάση του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής στο Ελσίνκι.

Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα εθνικής ασφαλείας του Τραμπ ανέφερε ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από «διάχυτες» προσπάθειες ανάμιξης στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σε αντίθεση με τις διαψεύσεις που έκανε ο Ρώσος πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Τραμπ..

Ο Πολ, είπε ότι ταξίδεψε στη ρωσική πρωτεύουσα για να ενθαρρύνει τη διπλωματία, εν μέσω μέσω των εντάσεων στις σχέσεις Μόσχας – Ουάσινγκτον.

«Ήταν τιμή μου να παραδώσω μια επιστολή του προέδρου Τραμπ στην κυβέρνηση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Η επιστολή υπογράμμιζε τη σημασία περαιτέρω εμπλοκής σε διάφορους τομείς, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η βελτίωση νομοθετικού διαλόγου και η επαναφορά πολιτισμικών ανταλλαγών», είπε με tweet του o Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής.

I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges.