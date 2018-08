Γαλλία: Υπό κράτηση δύο άτομα μετά την πλημμύρα που έπληξε κάμπινγκ (vids)

Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος γερμανικού συλλόγου, στην ιδιοκτησία του οποίου ανήκει το οικόπεδο που πλημμύρισε και πάνω στο οποίο είχε διαμορφωθεί σε θερινή κατασκήνωση στη νότια Γαλλία, τέθηκαν υπό κράτηση σήμερα, μετά την έναρξη έρευνας, ανακοίνωσε στο AFP o εισαγγελέας της Νιμ.

Έρευνα που ανατέθηκε στη χωροφυλακή άρχισε να διενεργείται αμέσως για «τραυματισμούς εξ αμελείας, τον σοβαρό κίνδυνο στο οποίο τέθηκε η ζωή τρίτων προσώπων, αδήλωτη εργασία και εκμετάλλευση ενός κάμπινγκ χωρίς άδεια» στο Σεν-Ζιλιέν-ντε-Περολά, στη Γκαρ, διευκρίνισε ο Ερίκ Μορέλ. Οι δύο συλληφθέντες είναι Γερμανοί.

Ένας 70χρονος Γερμανός αγνοείται από χθες, Πέμπτη, μετά τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές καταιγίδες στην πόλη, οι οποίες ανάγκασαν περισσότερους από εκατό ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά της παραθεριστικής κατασκήνωσης, να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Caravan floats under a bridge on the River Ceze as flash floods lead to the evacuation of 1,600 people in the south of France. https://t.co/5G0e1We1h3 pic.twitter.com/ELGqI28HpO