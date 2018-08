Σιάτλ: Αυτός ήταν ο 29χρονος που έκλεψε το αεροσκάφος και συνετρίβη

Ο εργαζόμενος σε αεροπορική εταιρεία, ο οποίος έκλεψε ένα άδειο αεροπλάνο από αεροδρόμιο του Σιάτλ για μια πτήση που τελείωσε με τον θάνατό του, είχε κάποτε ένα αρτοποιείο μαζί με τη γυναίκα του και απολάμβανε τα προνόμια που είχε λόγω δουλειάς, ώστε να ταξιδεύει στον κόσμο, δείχνουν καταχωρίσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρίτσαρντ Ράσελ, στον οποίο άρεσε να τον αποκαλούν «Μπίμπο», ήταν ένας 29χρονος που ζούσε στο Σάμνερ της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, είχε γεννηθεί στο Κι Γουέστ της Φλόριντα και είχε μετακομίσει στο Ουασίλα της Αλάσκας όταν ήταν 7 ετών, σύμφωνα με μια ιστοσελίδα την οποία είχε δημιουργήσει στο πλαίσιο μαθήματος επικοινωνίας σε κολλέγιο.

Οι αρχές δεν ανακοίνωσαν επισήμως το όνομά του, όμως η οικογένειά του και πολλά ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης έκαναν γνωστή την ταυτότητά του.

Ο Ράσελ εργαζόταν για την Horizon Airlines, αδελφή αεροπορική εταιρεία της Alaska Airlines, ως μέλος των υπηρεσιών εδάφους. Βοηθούσε τους χειριστές των αποσκευών και ανήκε στην ομάδα ρυμούλκησης της Horizon, η οποία μετακινούσε αεροπλάνα στην πίστα του αεροδρομίου. Ήταν μια δουλειά που του έδινε το προνόμιο «να μπορώ να πετάω στην Αλάσκα όποτε θέλω», είχε γράψει στην ιστοσελίδα.

Σ' ένα βίντεο που είχε αναρτήσει στο YouTube τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Ράσελ δείχνει αποσκευές να φορτώνονται σε αεροκάφη και περιγράφει τι μπορεί να συνεπάγεται η ζωή στις υπηρεσίες εδάφους του αεροδρομίου.

«Αυτό σημαίνει πως σηκώνω πολλές βαλίτσες, πολλές βαλίτσες, τόσες πολλές βαλίτσες», λέει και προσθέτει, «μού επιτρέπει επίσης να κάνω μερικά ωραία πράγματα».

Στη συνέχεια υπάρχουν φωτογραφίες από ταξίδια που έκανε, ανάμεσα στα οποία μια πτήση πάνω από φιόρδ της Αλάσκας, επίσκεψη σε χωράφια λεβάντας στη Γαλλία, περιοδεία στο Γιουκατάν του Μεξικού, παρακολούθηση ενός ματς κέρλινγκ στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

«Στο τέλος υπάρχει ισορροπία», λέει στο τέλος του βίντεο.

Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στις καταχωρίσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μελετά για να γίνει πιλότος, όμως σε ορισμένες μιλάει για την χριστιανική πίστη του και το ενδεχόμενο να καταταγεί στις ένοπλες δυνάμεις.

#BREAKING Alaska Airlines says it is aware of an incident involving an unauthorized take-off of a Horizon Air plane from Seattle-Tacoma International Airport. This video was taken by a woman who lives south of the airport. She says this is the plane. (Courtney Jensen Junka) pic.twitter.com/Zh3E4aGfSk