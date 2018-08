Δεν φαντάζεστε πόσο πουλήθηκε ένα κουτί με κάρτες Pokemon

Ο οίκος δημοπρασιών Huggins & Scott δημοπράτησε αυτό το σφραγισμένο κουτί - πρώτη έκδοση σε περιορισμένα αντίτυπα (στα αγγλικά). Και είναι σπάνιο να βρεθούν σφραγισμένα κουτιά αυτής της έκδοσης.

Περιέχει 36 πακέτα των εννέα καρτών το καθένα, όλα σφραγισμένα, με 5 απλές κάρτες, 5 μη απλές, 2 κάρτες ενέργειας και 1 «μαγική» κάρτα.

Οι πιθανότητες να τραβήξεις «μαγική» κάρτα είναι μικρές, μόλις μία κάθε τρία πακέτα. Κι αν είναι τυχερός ο καινούργιος ιδιοκτήτης του κουτιού και την τραβήξει, μπορεί να πιάσει τζακπότ (καθώς μία από αυτές ανέβηκε, πέρυσι, στα 55.000 δολάρια στο eBay)!

Στην ανακοίνωση, ο Huggins & Scott είχε υπογραμμίσει ότι το σφραγισμένο κουτί «ήταν στην κατοχή του αποστολέα από τότε που κυκλοφόρησε, εδώ και δεκαετίες». Υπομονή που είχε ο αρχικός κάτοχος, σχεδιάζοντας καρτερικά την κίνησή του!

