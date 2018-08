Τρόμος στη Φλόριντα των ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε τουρνουά video games - Τουλάχιστον 4 νεκροί

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κάλεσμα για μαζικούς πυροβολισμούς σε τουρνουά για βιντεοπαιχνίδια στο Τζακσονβιλ. Σύμφωνα με τις Αρχές, υπάρχουν αρκετοί νεκροί, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι μεταξύ των θυμάτων είναι κι ένα άτομο, που κρίθηκε ύποπτο για την ένοπλη επίθεση. Αναφορές από ξένα μέσα, οι οποίες, ωστόσο παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 11 τραυματίες.

Δείτε καρέ - καρέ το βίντεο με τους πυροβολισμούς:

Σε ανάρτησή του στο twitter, το γραφείο του σερίφη του Τζακσονβιλ κάνει αναφορά στους πυροβολισμούς, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, καθώς είναι επικίνδυνη. Παράλληλα, διεξάγονται έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει και δεύτερος ύποπτος.

BREAKING: Reports of a mass shooting at the #Jacksonville Landing (a downtown area) during live stream of a #Madden Football Tournament. These screenshots are from the tournament. More to come. (@JSOPIO) @WFLA #TheLandingMassShooting #MassShooting #MaddenShooting pic.twitter.com/uL7LPo9zDL