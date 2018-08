Σοκ στη Φλόριντα των ΗΠΑ - Μακελειό με τρεις νεκρούς και 11 τραυματίες σε τουρνουά video games

«Υπάρχουν τρεις άνθρωποι που σκοτώθηκαν επιτόπου. Ο ένας από αυτούς ήταν ο ύποπτος, ο οποίος αυτοκτόνησε», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο σερίφης της Τζάκσονβιλ, ο Μάικ Γουίλιαμς, προσθέτοντας ότι ένδεκα τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομεία.

#TheLandingMassShooting - Three deceased individuals were located at the scene, one being the suspect.



13 victims

-11 with gunshot wounds

-2 with other injuries

1 suspect deceased https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 27 Αυγούστου 2018

Δημοσιοποίησε επίσης την ταυτότητα του δράστη: ήταν ο Ντέιβιντ Κατζ, 24 ετών, από τη Βαλτιμόρη, τη μεγαλύτερη πόλη της Πολιτείας Μέριλαντ, στις βόρειες ΗΠΑ.

Ο Κατζ άνοιξε πυρ με πιστόλι μέσα στο εστιατόριο όπου διεξαγόταν το τουρνουά βιντεοπαιγνιδιών στο οποίο συμμετείχε. Ο σερίφης Γουίλιαμς απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τα κίνητρα της επίθεσης, της τρίτης του είδους στη Φλόριντα τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κάλεσμα για μαζικούς πυροβολισμούς σε τουρνουά για βιντεοπαιχνίδια στο Τζακσονβιλ. Σύμφωνα με τις Αρχές, υπάρχουν τρεις νεκροί, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι μεταξύ των θυμάτων είναι κι ένα άτομο, που κρίθηκε ύποπτο για την ένοπλη επίθεση. Αναφορές από ξένα μέσα αρχικά έκαναν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 11 τραυματίες.

Δείτε καρέ - καρέ το βίντεο με τους πυροβολισμούς:

Η επίθεση στο Τζάκσονβιλ μεταδόθηκε ζωντανά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όποιος παρακολουθούσε την εξέλιξη του τουρνουά είχε την δυνατότητα να δει δευτερόλεπτα πριν από την επίθεση στο κάτω μέρος της οθόνης που μετέδιδε το video game «παράθυρο» όπου εμφανίζονται δύο από τους νεαρούς παίκτες. Όταν επάνω στην μπλούζα του ενός εμφανίζεται το σημάδι λέιζερ του σκόπευτρου του όπλου της επίθεσης, η μετάδοση εικόνας διακόπτεται απότομα, όμως συνεχίζεται η ηχητική απευθείας μετάδοση των ήχων των πυροβολισμών.

Οι πυροβολισμοί πέφτουν «βροχή», ακούγονται κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια.

Σε ανάρτησή του στο twitter, το γραφείο του σερίφη του Τζακσονβιλ κάνει αναφορά στους πυροβολισμούς, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, καθώς είναι επικίνδυνη. Παράλληλα, διεξάγονται έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει και δεύτερος ύποπτος.

Μαρτυρία - σοκ: «Ήταν τρομακτικό, φοβηθήκαμε πάρα πολύ»

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC, όπου και περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης.

«Ήταν τρομακτικό, φοβηθήκαμε πάρα πολύ», είπε.