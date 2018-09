ΗΠΑ: Έληξε η καραντίνα στο αεροπλάνο της Emirates - Δέκα επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο (vids)

Τουλάχιστον 19 επιβαίνοντες σε αεροπλάνο της εταιρείας Emirates που πραγματοποιούσε πτήση από το Ντουμπάι στη Νέα Υόρκη επιβεβαιώθηκε ότι είχαν ασθενήσει όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι, ενώ έως και 100 επιβάτες και μέλη πληρώματος παραπονέθηκαν ότι αισθάνθηκαν αδιαθεσία.

Δέκα από τους 19 επιβαίνοντες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ οι υπόλοιποι εννέα αρνήθηκαν να τους χορηγηθεί θεραπεία, δήλωσε ο Ραούλ Κοντρέρας, εκπρόσωπος του γραφείου του δημάρχου της Νέας Υόρκης. Η πτήση 203 της Emirates, που προσγειώθηκε γύρω στις 9.00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας), είχε τουλάχιστον 521 επιβάτες.

«Όλοι οι άλλοι είναι καλά στην υγεία τους», δήλωσε ο Κοντρέρας σε συνέντευξη.

Περίπου 100 άνθρωποι παραπονέθηκαν ότι αισθάνθηκαν αδιαθεσία στην πτήση από τη Μέση Ανατολή με συμπτώματα που περιελάμβαναν βήχα και πυρετό, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ.

Το αεροπλάνο -ένα Airbus380- μεταφέρθηκε μακριά από τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, μέχρι αξιωματούχοι υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων να αποτιμήσουν την κατάσταση, ανέφερε ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι.

Αξιωματούχοι δημόσιας υγείας των CDC εργάστηκαν μαζί με άλλες υπηρεσίες για να αποτιμήσουν την κατάσταση της υγείας των επιβατών, παίρνοντας τη θερμοκρασία τους και κάνοντας διευθετήσεις για τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία, ανέφερε στην ανακοίνωση ο εκπρόσωπος Μπέντζαμιν Χέινς.

Σε όσους επιβάτες δεν ήταν άρρωστοι επιτράπηκε να συνεχίσουν με τα ταξιδιωτικά σχέδιά τους, είπε. Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα) δεν ήταν σαφές πόσοι επιβάτες είχαν αποβιβαστεί από το αεροπλάνο.

Μέσα στην πτήση ήταν και ο ράπερ Vanilla Ice.

So I just landed from Dubai and now there is like tons of ambulances and fire trucks and police all over the place pic.twitter.com/i9QLh6WyJW