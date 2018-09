Τρόμος στη Βοστώνη: Ένας νεκρός από τις απανωτές εκρήξεις στο δίκτυο αερίου

Ο τηλεοπτικός σταθμός WCVB της Βοστώνης μετέδωσε ότι έχουν αναφερθεί πολλοί τραυματίες από τις εξήντα και πλέον εκρήξεις που σημειώθηκαν στην περιοχή και ότι η τοπική εταιρεία ηλεκτροδότησης έκοψε το ρεύμα στις τρεις κοινότητες που επλήγησαν.

Σύμφωνα με το Associated Press ένας 18χρονος έχασε τη ζωή του όταν σε μία από τις εκρήξει που σημειώθηκαν μία καμινάδα εκσφενδονίστηκε πάνω στο αυτοκίνητό του.

