Ο Ντεμπενεντέτι ξαναχτυπά: Δείτε ποιον «πέθανε» μετά τον Κώστα Γαβρά

Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Άλαν Γκρίνσπαν, 92 ετών, είναι ζωντανός και, παρά την προχωρημένη ηλικία του, χαίρει άκρας υγείας.





Η διευκρίνιση αυτή κρίθηκε αναγκαία από το περιβάλλον του Γκρίνσπαν, μετά την ανακοίνωση του... θανάτου του, στο Twitter, σε έναν λογαριασμό που υποτίθεται ότι ανήκε στον Νομπελίστα οικονομολόγο Ουίλιαμ Νορντχάους. Μία ώρα αργότερα ωστόσο, μια δεύτερη ανάρτηση έβαλε τα πράγματα στη θέση τους: "Ο λογαριασμός αυτός είναι πλαστός, δημιουργήθηκε από τον δημοσιογράφο Τομάσο Ντεμπενεντέτι", έγραφε το μήνυμα.

By now you know the rumors are a hoax. Alan’s doing great. In fact he has a new book out next week!