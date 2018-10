Συναγερμός στη Φλόριντα: Τουλάχιστον έξι τραυματίες από πυροβολισμούς (pics)

Σύμφωνα με τον σερίφη, οι τρεις από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, εικάζεται ότι ο ύποπτος ήταν μέσα σε ένα όχημα χρώματος γκρι-ασημί.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Breaking: At least six people shot in a laundromat near Jaguars stadium in Jacksonville, Florida. There are no suspects in custody at this time. (Images via @brittneyANjax ) pic.twitter.com/zHWYW70ElI

At this time we believe the suspect was in a vehicle described as a grey/silver four door vehicle. Anyone with information is asked to contact #JSO at 904-630-0500 or email JSOCrimeTips@jaxsheriff.org. https://t.co/Z3STG9dJlC