Συναγερμός στις ΗΠΑ: Βρέθηκε βόμβα στο σπίτι των Κλίντον - Βόμβα και στο γραφείο του Ομπάμα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα δέματα απευθύνονταν σε «πρόσωπα που προστατεύονται» από την υπηρεσία. Το ένα είχε σταλεί στην κατοικία της Κλίντον στην κομητεία Γουεστσέστερ της Νέας Υόρκης και εντοπίστηκε την Τρίτη ενώ το δεύτερο, με παραλήπτη τον Ομπάμα, βρέθηκε νωρίς σήμερα το πρωί κατά τον έλεγχο της αλληλογραφίας του πρώην προέδρου, στην Ουάσινγκτον.

BREAKING: Secret Service intercepts suspicious packages addressed to the residences of former President Obama and former First Lady Hillary Clinton. Working with our law enforcement partners on the investigation. Our Statement: https://t.co/lJdTn04KmI