Ινδονησία: Το αεροσκάφος που συνετρίβη είχε εμφανίσει στο παρελθόν τεχνικό πρόβλημα (pics+vids)

Τεχνικό πρόβλημα είχε αντιμετωπίσει και σε προηγούμενη πτήση το αεροσκάφος της ιδιωτικής εταιρείας της Ινδονησίας Lion Air που κατέπεσε σήμερα ανοικτά των ινδονησιακών ακτών λίγο μετά την απογείωσή του, όμως αυτά λύθηκαν βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, δήλωσε ο επικεφαλής της εταιρείας.

«Το αεροσκάφος αυτό είχε πετάξει στο παρελθόν από την Ντενπασάρ στην Τσενκαρένγκ (στη Τζακάρτα). Υπήρχε αναφορά για ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο λύθηκε βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας», δήλωσε ο Έντουαρντ Σιράιτ στους δημοσιογράφους, αρνούμενος να διευκρινίσει τη φύση του προβλήματος.

Ο Σιράιτ πρόσθεσε ότι η Lion AIr διαθέτει 11 αεροσκάφη του ίδιου μοντέλου, Boeing 737 Max 8 και τα υπόλοιπα αεροπλάνα δεν έχουν εμφανίσει αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Ο Σιράιτ επεσήμανε ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να καθηλώσει τα υπόλοιπα Boeing 737 του στόλου της.

Το Boeing 737 της ιδιωτικής εταιρείας Lion Air με 189 επιβαίνοντες, μέλη του πληρώματος και επιβάτες, που συνετρίβη σήμερα στα ανοικτά του νησιού της Ιάβας, είχε περάσει από όλους τους τεχνικούς ελέγχους και είχε κριθεί ότι ήταν σε καλή κατάσταση από τεχνική άποψη και μπορούσε να εκτελεί δρομολόγια κανονικά, ενώ είχε χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από τον συγκεκριμένο αερομεταφορέα από τον Αύγουστο.

Στέλεχος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας γνωστοποίησε ότι επιβατικό αεροσκάφος της ιδιωτικής εταιρείας Lion Air, που εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα της χώρας Τζακάρτα προς την Πανγκάλ Πινάνγκ, στο νησί Μπανγκά, συνετρίβη στη θάλασσα.

«Έχει επιβεβαιωθεί ότι (το αεροπλάνο) συνετρίβη», απάντησε με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου ο Γιούσουφ Λατίφ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ερωτηθείς από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters για την τύχη του αεροσκάφους της Λάιον.

Η επαφή με το αεροσκάφος χάθηκε 13 λεπτά μετά την απογείωσή του, κατά τον ίδιο αξιωματούχο. Πρόκειται για ένα Boeing 737 MAX 8, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar 24.

Ο Έντουαρντ Σιράιτ, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου στον οποίο ανήκει η Lion, περιορίστηκε να πει: «προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα».

Σύμφωνα με τον Σιντού Ραχάγιου, επικεφαλής της διεύθυνσης πολιτικής αεροπορίας του ινδονησιακού υπουργείου Μεταφορών, στο αεροσκάφος επέβαιναν «178 ενήλικοι επιβάτες, ένα παιδί, δύο βρέφη, καθώς και δύο πιλότοι και πέντε μέλη του πληρώματος καμπίνας».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το αεροσκάφος «ζήτησε να επιστρέψει» στο αεροδρόμιο πριν «χαθεί από τα ραντάρ».

Κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar24, ο οποίος καταγράφει δεδομένα για τις αεροπορικές πτήσεις σε πραγματικό χρόνο, το αεροσκάφος είναι ένα Boeing 737 Max 8.

Συντρίμμια που πιστεύεται πως ανήκουν στο αεροσκάφος, ανάμεσά τους καθίσματα επιβατών, βρέθηκαν κοντά σε μια υπεράκτια πλατφόρμα διύλισης πετρελαίου στη θάλασσα της Ιάβας, δήλωσε στέλεχος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Pertamina.

Συντρίμμια βρέθηκαν επίσης κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν το Μπόινγκ όταν χάθηκε η επαφή με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο έδαφος, δήλωσε ο Μουχάμαντ Σιάουγκι, ο επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

BREAKING No survivors after Lion Air #JT610 Boeing 737 MAX 8 crash in Indonesia – search and rescue agency confirms https://t.co/ool6YOS0fn pic.twitter.com/pKs7w641yz

«Δεν γνωρίζουμε εάν και κατά πόσον υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε ο Σιάουγκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Πρόσθεσε ότι δεν καταγράφηκε ακόμη σήμα από τον πομπό εντοπισμού έκτακτης ανάγκης του αεροσκάφους.

«Ελπίζουμε, προσευχόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε».

Σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης, το αεροπλάνο, που εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα της χώρας Τζακάρτα προς την Πανγκάλ Πινάν, στο νησί Μπανγκά, κατέπεσε στα ανοικτά των ινδονησιακών ακτών.

Αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών της Ινδονησίας είπε ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να εκτιμήσει ποια ήταν τα αίτια της συντριβής. Εξήγησε ότι για αυτό θα χρειαστεί διεξοδική ανάλυση των δεδομένων που περιέχονται στα «μαύρα κουτιά», όπως αποκαλούνται ο αποτυπωτής συνομιλιών πιλοτηρίου και ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης στην ορολογία των αερομεταφορών.

Some debris from #JT610 that reported has crashed this morning. pic.twitter.com/sWRSdGgG8n