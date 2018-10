Λέστερ: Η Ταϋλανδή πρώην βασίλισσα ομορφιάς ένα από τα θύματα της συντριβής του ελικοπτέρου (pics)

Ένα από τα πέντε θύματα της συντριβής ελικοπτέρου έξω από το στάδιο της ποδοσφαιρικής ομάδας Λέστερ Σίτι, King Power Stadium ήταν η πρώτη επιλαχούσα στον διαγωνισμό Miss Universe της Ταϊλάνδης.

Η Nursara Suknamai, 33 ετών, πέθανε μαζί με τον διευθυντή της και ιδιοκτήτη της ομάδας, Vichai Srivaddhanaprabha στο τραγικό δυστύχημα, στο οποίο επίσης έχασαν τη ζωή τους, ο συνάδελφός της Kaveporn Pupare και οι πιλότοι Eric Swaffer και Izabela Roza Lechowicz.

Οι σελίδες κοινωνικών μέσων δικτύωσης της πρώην βασίλισσας της ομορφιάς είναι γεμάτες με φωτογραφίες της με παίκτες της Λέστερ, συμπεριλαμβανομένων των Χάρι Μαγκουάιρ και Τζέιμι Βάρντι, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Telegraph».

Η φανατική της γιόγκα, Nursara Suknamai δημοσίευε συχνά στιγμιότυπα από τις προπονήσεις της στο Instagram καθώς και άλλα πλάνα από τη Βενετία, το Μιλάνο, τη Νίκαια, το Παρίσι, το Royal Ascot και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA στη Ρωσία το καλοκαίρι.

Το 2005, έφθασε στη θέση της επιλαχούσας στον διαγωνισμό Miss Thailand Universe και κέρδισε στον διαγωνισμό «Miss Photogenic» προτού αρχίσει καριέρα στην τηλεόραση. Είχε πρωταγωνιστήσει σε σαπουνόπερες στην Ταϊλάνδη από το 2007 έως το 2013 και στη συνέχεια άρχισε να εργάζεται ως βοηθός του Vichai Srivaddhanaprabha.

Ο ιδιοκτήτης της Λέστερ, βρισκόταν στο οκταθέσιο ελικόπτερο που θα κατευθυνόταν προς το Λονδίνο. Ένα μηχανικό πρόβλημα αμέσως μετά την απογείωση προκάλεσε φωτιά πριν τη συντριβή του σε πάρκινγκ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

