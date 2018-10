Τραγωδία στο Λέστερ: Συνετρίβη το ελικόπτερο του ιδιοκτήτη της ομάδας (photos, videos)

Τραγωδία σημειώθηκε στο Λέστερ, έξω από το γήπεδο της ομάδας, λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα με τη Γουέστ Χαμ (1-1). Το ελικόπτερο του Ταϊλανδού ιδιοκτήτη της Λέστερ Vichai Srivaddhanaprabha συνετρίβη έξω από το «King Power Stadium» και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το ελικόπτερο κατέπεσε στο πάρκινγκ του γηπέδου όπως αναφέρουν πηγές των βρετανικών αρχών, ενώ διαρκώς προκύπτουν και νέες πληροφορίες για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες σε αυτό επέβαινε ο Ταϊλανδός πρόεδρος της ομάδας, καθώς συνηθίζει να μετακινείται με αυτόν τον τρόπο για τα παιχνίδια των «αλεπούδων».

H κινητοποίηση είναι μεγάλη, ωστόσο ούτε η αστυνομία ούτε η πυροσβεστική έχουν γνωστοποιήσει ακόμη για το αν υπάρχουν επιζώντες ή νεκροί.

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Το γήπεδο εκκενώθηκε, η αποστολή της Γουέστ Χαμ αποχώρησε. Οι οπαδοί της Λέστερ αποχωρούσαν σοκαρισμένοι, ενώ ο Κάσπερ Σμάιχελ έβαλε τα κλάμματα.

BREAKING:#Leicester



A helicopter belonging to the chairman of Leicester City has crashed outside the club's stadium in the car park. Leicestershire Police says emergency services are "aware and dealing" with an incident near Leicester City's King Power Stadium. pic.twitter.com/joZBvXIWG4