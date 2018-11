Ένας νεκρός στο Ιράκ και εκατοντάδες τραυματίες στο Ιράν από τον ισχυρό σεισμό

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 43 τραυματίστηκαν στο ιρακινό Κουρδιστάν από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Ιράν κοντά στην μεθόριο με το Ιράκ, μετέδωσε το δίκτυο Rudaw, επικαλούμενο ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Συντονισμού για τις Κρίσεις της περιφερειακής κυβέρνησης του ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο νεκρός και οι τραυματίες βρίσκονται στην πόλη Κάλαρ στην περιοχή Σουλεϊμανίγια στο βορειοανατολικό Ιράκ, διευκρίνισε το δίκτυο.

Την ίδια ώρα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα ότι σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό, περισσότεροι από 700 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι ελαφρά, από τον σεισμό των 6,4 βαθμών που σημειώθηκε χθες Κυριακή το βράδυ στο δυτικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το Ιράκ, ο οποίος δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Επειγόντων, οι τραυματίες ανέρχονται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, σε 716.

Μόνον 33 από αυτούς παρέμεναν σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο, διευκρίνισε το τηλεοπτικό δίκτυο. Οι Αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς

Το επίκεντρο του σεισμού αυτού εντοπίστηκε σε μεγάλο βάθος στην ιρανική επαρχία Κερμανσάχ, κοντά στην μεθόριο με το Ιράκ.

Νωρίτερα αξιωματούχους της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου είχε δηλώσει ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί προκλήθηκαν λόγω του πανικού που προκλήθηκε στους κατοίκους από τον σεισμό, από τον οποίο προκλήθηκαν εξάλλου μικρές υλικές ζημιές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο γεωφυσικής του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης, η πρώτη σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών ακολουθήθηκε από 7 μετασεισμούς που σημειώθηκαν εντός μιας ώρας από την πρώτη δόνηση.

EARTHQUAKE TREMORS OF 6.3 MAGNITUDE FELT IN KUWAIT



Kuwait City, Nov 25: A huge crowd from apartments came on street when they felt the earthquake tremors of 6.3 magnitude around 7.40PM local time.



The similar tremors are felt in neighboring Iraq border & Northern Iran. pic.twitter.com/wFL3YE9DIf