Τεράστιες καταστροφές από τον σεισμό που συγκλόνισε την Αλάσκα - Άνοιξαν στα δύο οι δρόμοι (Pics)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλάσκα στις 09:35 (τοπική ώρα) την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου.

7.2 earthquake here in Anchorage, Alaska. This is a video my dad took from the Minnesota exit ramp from international. ?? pic.twitter.com/1yOGj3yz9q — sarah m (@sarahh_mars) November 30, 2018

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νότια του Άνκορατζ των ΗΠΑ και 804 χιλιόμετρα δυτικά του Γουάιτχορς του Καναδά, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 52 χιλιόμετρα.

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε την αμερικανική Πολιτεία Αλάσκα προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και αγωγούς υδροδότησης, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Ράιαν Ζίνκε.

«ΙΣΧΥΡΟΣ σεισμός στην Αλάσκα», ανέφερε ο Ζίνκε με tweet του.

Earthquake just happened right now i ’m actually shaking pic.twitter.com/PoZGOlJGWS — Alyson Petrie (@AlysonPetrie7) November 30, 2018



«Αναφορές για σοβαρές ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και αγωγούς υδροδότησης. Μετασεισμοί είναι πιθανοί. Απειλή για τσουνάμι γύρω από ολόκληρη την ακτή του Ειρηνικού», πρόσθεσε.

Major quake here in Anchorage. You can see power outage across much of the city. Lots of damage. #earthquake #anchoragequake pic.twitter.com/nsgeoJf579 — Don Rearden (@donrearden) November 30, 2018

Εικόνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν δρόμους να έχουν ανοίξει στα δύο και κτήρια με ρωγμές.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης είναι 13χμ από την πόλη με εστιακό βάθος 41χλμ.

@ktva this is the earth quake in anchorage Alaska pic.twitter.com/cWW9LCvYdx — Diabe_eepiez (@RampageDeath666) November 30, 2018

«Ο σεισμός ήταν τόσο ισχυρός και ταρακούνησε σπίτια σε όλη την περιοχή», ανέφερε η τοπική εφημερίδα Anchorage Daily News. Πολλοί βρήκαν καταφύγιο κάτω από γραφεία, ή σε εξωτερικούς χώρους. Το Πανεπιστήμιο Άνκορατζ της Αλάσκας έκλεισε τις εγκαταστάσεις και ζήτησε από τους εργαζομένους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.



Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πόλης διεκόπη μέχρι να γίνει εκτίμηση των ζημιών.