Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι όλα τα παιδιά στο σχολείο είναι ασφαλή.

Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν γίνει γνωστά. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στη συνέντευξη Τύπου οι Αστυνομικοί ανέφεραν ότι ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε.

Law enforcement agents remain gathered in front of Dennis. Students are headed to RHS now. pic.twitter.com/ASFaNVg7wO