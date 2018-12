Επίθεση Στρασβούργο: Με το «δάχτυλο» στη σκανδάλη άνοιξε ξανά η χριστουγεννιάτικη αγορά (Vids)

Πριν από λίγο το Μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί το Στρασβούργο στο τέλος του απογεύματος προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης και να χαιρετίσει τις δυνάμεις της τάξης.

Ο Μακρόν θα φθάσει απευθείας από τις Βρυξέλλες όπου συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Σερίφ Σεκάτ, 29 ετών, σκοτώθηκε στη συνοικία Νεντόρφ του Στρασβούργου αφού πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών, θέτοντας τέρμα σε μια διήμερη καταδίωξη στην οποία ενεπλάκησαν περισσότερα από 700 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

VIDEO: The French city of #Strasbourg has reopened its popular Christmas market after police shot dead the gunman who killed three people there in an attack claimed by the Islamic State group pic.twitter.com/87pGnBJs6h