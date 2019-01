Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 30 νεκροί από κατολίσθηση σε χρυσωρυχείο (pic)

Τουλάχιστον 30 χρυσωρύχοι βρήκαν τραγικό θάνατο σήμερα κατά τη διάρκεια κατολίσθησης στην επαρχία Μπανταχσάν στο βόρειο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο επαρχιακός εκπρόσωπος του Σώματος Σαναχουλάχ Ροχανί πρόσθεσε πως άλλοι 20 χρυσωρύχοι τραυματίσθηκαν ενώ εργάζονταν μέσα στις στοές του χρυσωρυχείου στην περιοχή Κοχιστάν.

Οι κατολισθήσεις είναι συχνό φυσικό φαινόμενο στις ορεινές επαρχίες του βορείου Αφγανιστάν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

