Karl Lagerfeld: Ποιος ήταν ο διάσημος σχεδιαστής μόδας

Ο Γερμανός σχεδιαστής Καρλ Λάγκερφελντ, παγκόσμιος σταρ στον χώρο της μόδας, πέθανε σήμερα 19 Φεβρουαρίου στο Παρίσι σε ηλικία 85 ετών, ανακοίνωσε οίκος Chanel του οποίου ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής τα τελευταία 36 χρόνια.

Ο σχεδιαστής εισήχθη εσπευσμένα χθες βράδυ στο νοσοκομείο. Η υγεία του είχε επιδεινωθεί σοβαρά τις τελευταίες εβδομάδες, σε τέτοιο βαθμό που δεν είχε καταφέρει να παρουσιαστεί στο ντεφιλέ υψηλής ραπτικής του οίκου στις 22 Ιανουαρίου για να χαιρετίσει τους καλεσμένους στο τέλος της παρουσίασης της κολεξιόν άνοιξη-καλοκαίρι 2019, κάτι που ουδέποτε έχασε από τον Ιανουάριο του 1983 όταν εντάχθηκε στον οίκο Σανέλ.

GALLERY 01 Από τις πιο εμβληματικές μορφές στο χώρο της μόδας







«Δεν εμφανίστηκε για να χαιρετίσει το κοινό» ο Καρλ Λάγκερφελντ, έτσι άρχιζαν το ρεπορτάζ τους για το ντεφιλέ τα περιοδικά μόδας και οι εφημερίδες, καθώς ήταν πρωτοφανές ότι ο σχεδιαστής δεν ήταν παρών σε αυτό το σπουδαίο γεγονός για την παρισινή μόδα.

Η πρώτη αντίδραση για τον θάνατο του «Κάιζερ» όπως αποκαλούσαν τον μόδιστρο που έμοιαζε με ροκ εν ρολ μαρκήσιο, ήρθε από τον Μπερνάρ Αρνό, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του κολοσσού ειδών πολυτελείας LVMH. Ο Αρνό δήλωσε βαθύτατα λυπημένος για τον θάνατο του Καρλ Λάγκερφελντ, καλλιτεχνικού διευθυντή των οίκων Chanel και Fendi, ενός "πολύ αγαπητού φίλου" και μιας δημιουργικής ευφυΐας, όπως αναφέρει η δήλωσή του, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ.



«Η μόδα και ο πολιτισμός χάνουν έναν μεγάλο εμπνευστή. Συνέβαλε για να γίνει το Παρίσι η παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας και ο Fendi ένας από τους πιο πρωτοποριακούς ιταλικούς οίκους μόδας», υπογραμμίζει ο επικεφαλής του ομίλου όπου ανήκει η ιταλική φίρμα Fendi της οποίας το δημιουργικό τμήμα διηύθυνε ο Λάγκερφελντ μαζί με την Σίλβια Βεντουρίνι Φέντι.

Ποιος ήταν ο Καρλ Λάγκερφελντ

Ο Καρλ Λάγκερφελντ (γεν. σαν Karl Lagerfeldt, το οποίο άλλαξε σε Karl Lagerfeld, 10 Σεπτεμβρίου 1933 - 19 Φεβρουαρίου 2019) ήταν Γερμανός εκκεντρικός σχεδιαστής μόδας και φωτογράφος.



Γόνος ιδιαίτερα εύπορης οικογένειας βιομηχάνων, ανατράφηκε με πολλές ανέσεις, διαμορφώνοντας, παράλληλα, μια αντισυμβατική προσωπικότητα. Καυστικός, ενίοτε κυνικός, προσβλητικός και εξωστρεφής, προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις με τις εκάστοτε, ιστορικές ρήσεις του, που έχουν καταγραφεί στο συνεργατικό πόνημα "The World According to Karl".



Το ξεκίνημά του στο χώρο της υψηλής ραπτικής καταγράφηκε στα 1963, όταν άρχισε να εργάζεται για λογαριασμό του Ιταλικού Οίκου "Tiziani", ενώ λίγους μήνες μετά συνεργάσθηκε με το αντίστοιχο, Γαλλικό στούντιο "Chloe". Ακολούθησαν οι Οίκοι "Fendi" (1965) και "Curiel" (1970, Ιταλία) και ο Γαλλικός "Chanel" (από το 1983).

Αγαπημένο του μότο



«Μια μικρή αίσθηση του χιούμορ και λίγη ασέβεια. Αυτά χρειάζεται ένας θρύλος για να επιβιώσει».



