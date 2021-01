Ρομποτ τα «σπάνε» στον χορό και γίνονται viral

Το βίντεο που τα τέσσερα ρομπότ χορεύουν σε… ξέφρενους ρυθμούς το κλασικό "Do you love me" έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, καθώς αποτυπώνει με τον πιο ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο την πρόοδο της τεχνολογίας στον τομέα αυτό.

Αν κάποιος υποθέτει πως τα ρομπότ αυτά «απλώς» κουνιούνται, είναι βέβαιο πως θα αλλάξει άποψη, καθώς οι φιγούρες τους είναι πραγματικά εντυπωσιακές!

Το σόου ξεκινά ο Άτλας, το πιο ανθρωπόμορφο από τα τρία ρομπότ και στη συνέχεια εμφανίζονται ακόμα ένα ίδιο, μετά ο Σποτ, το διάσημο ρομπότ – σκύλος της Boston Dynamics και τέλος o Χαντλ, το ρομπότ που αν και είναι φτιαγμένο για να μεταφέρει και να τακτοποιεί κούτες σε αποθήκες, απέδειξε πως έχει κι αυτό μέσα του αρκετό ρυθμό!

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.