H Κέιτ Μίντλετον «λύγισε» τους Βρετανούς παίζοντας πιάνο για τα Χριστούγεννα

Ένα διαφορετικό «δώρο» επιφύλαξε η Κέιτ Μίντλετον για εκατομμύρια Βρετανούς το βράδυ της Παρασκευής όταν εμφανίστηκε στο πλευρό του τραγουδιστή Τομ Γουόκερ για να ερμηνεύσουν ένα τραγούδι στο φωτισμένο με κεριά Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Η Κέιτ Μίντλετον, η οποία έμαθε πιάνο από τα παιδικά της χρόνια, ερμήνευσε μαζί με τον 30χρονο τραγουδιστή το τραγούδι For Those Who Can't Be Here. Σύμφωνα με την Daily Mail η σύζυγος του πρίγκιπα Γουίλιαμ είχε την ιδέα για το τραγούδι όταν άκουσε τον Γουόκερ να παίζει σε φιλανθρωπική εκδήλωση τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κέιτ Μίντλετον ήταν «αρκετά αμήχανη» στην πρώτη της πρόβα «γιατί δεν είχε παίξει μαζί με άλλο μουσικό για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα». Όπως εξήγησε ο Γουόκερ οι δύο τους έπρεπε να βρίσκονται σε αντίθετα σημεία μέσα στους χώρους της πρόβας λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό.

Ο ίδιος είπε στην Daily Mail πως το όλο σχέδιο «ήταν τελείως μυστικό» καθώς τόσο εκείνος όσο και η Κέιτ Μίντλετον ανησυχούσαν μήπως τα «θαλασσώσουν».

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε, δε, ότι αν και η Κέιτ Μίντλετον παίζει πιάνο από παιδί οι πρόβες που έκανε ήταν δύσκολες γιατί το πιάνο που χρησιμοποίησε ήταν διαφορετικό από αυτό που έχει σπίτι της.

