Πίκατσου καλωσορίζουν την περίοδο των Χριστουγέννων χορεύοντας «All I want for Christmas»

Τριάντα μασκότ Πίκατσου από τη δημοφιλή ιαπωνική σειρά Πόκεμον χόρεψαν μπροστά σε εκατοντάδες θαυμαστές τους έξω από εμπορικό κέντρο στο κέντρο της Μπανγκόκ, ξεκινώντας την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.

Οι χοροί ξεκίνησαν με το All I want for Christmas της Μαράια Κάρεϊ και συνεχίστηκαν με το γερμανικό παραδοσιακό τραγούδι «Feliz Navidad».

Μικρά παιδιά αλλά και μεγάλοι φορούσαν καπέλα Πίκατσου και χόρευαν μαζί με αυτά στους χριστουγεννιάτικους και αγαπημένους ρυθμούς.