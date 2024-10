Μυστικός τάφος με σκελετούς 2.000 ετών βρέθηκε κάτω από το σημείο γυρισμάτων του «Ιντιάνα Τζόουνς»

Υπήρχαν από καιρό εικασίες για υπόγειους θαλάμους κάτω από το μνημείο που είναι γνωστό ως Khaznah, ή το Θησαυροφυλάκιο, στην αρχαία πόλη Πέτρα της Ιορδανίας και τώρα επιβεβαιώθηκε.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πρόσφατα έναν τάφο με τουλάχιστον 12 ανθρώπινους σκελετούς και αντικείμενα, που εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 2.000 ετών, ανέφερε το CNN.

Το περίτεχνο μνημείο, λαξευμένο σε βράχους από ροζ ψαμμίτη, έχει παρουσιαστεί σε πολλές ταινίες - είναι πιο γνωστό ως η τοποθεσία του Αγίου Δισκοπότηρου στην ταινία του 1989 «Indiana Jones and the Last Crusade».

