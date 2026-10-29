Εκκλησία της Κύπρου: Επιστολή καλεί ιερείς να αποσχιστούν και να ιδρύσουν δική τους Εκκλησία

Snapshot Η Εκκλησία της Κύπρου επιβεβαίωσε την ύπαρξη επιστολής που καλεί ορθόδοξους ιερείς να εγκαταλείψουν την Εκκλησία και να δημιουργήσουν νέα εκκλησιαστική οργάνωση.

Η επιστολή υπογράφεται από πέντε άτομα και διανεμήθηκε σε ιερείς της Πάφου και άλλων περιοχών της Κύπρου.

Ο αρχιμανδρίτης Γεώργιος Χριστοδούλου δήλωσε ότι το θέμα θα εξεταστεί από την Ιερά Σύνοδο για να αποφευχθούν μεγαλύτερες διαστάσεις.

Υπάρχουν καταγγελίες για μη εξουσιοδοτημένες θρησκευτικές λειτουργίες σε ιδιωτική κατοικία στην Πάφο από ιερέα σλαβικής χώρας.

Ο πρώην μητροπολίτης Πάφου Τυχικός αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τους υποστηρικτές της αποτείχισης και ζητά συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Γεώργιο. Snapshot powered by AI

Η Εκκλησία της Κύπρου επιβεβαίωσε την ύπαρξη μιας αμφιλεγόμενης επιστολής, με την οποία καλούνται ορθόδοξοι ιερείς να εγκαταλείψουν την Εκκλησία και να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή εκκλησιαστική οργάνωση. Η υπόθεση προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο σχίσματος, εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων που αφορούν την απομάκρυνση του πρώην μητροπολίτη Πάφου Τυχικού.

Σύμφωνα με έρευνα της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος», η επιστολή φέρει τις υπογραφές πέντε ατόμων και έχει διανεμηθεί σε όλους τους ιερείς της επαρχίας Πάφου, καθώς και σε πολλούς κληρικούς σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Η αλληλογραφία φέρεται να άρχισε να κυκλοφορεί πριν από περίπου τρεις μήνες, με τους συντάκτες της να επιδιώκουν την υποστήριξη μιας νέας εκκλησιαστικής δομής, η οποία θα αμφισβητεί την εξουσία και τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου.

Ο αρχιμανδρίτης Γεώργιος Χριστοδούλου, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, επιβεβαίωσε την ύπαρξη της επιστολής την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου, δήλωσε ότι το ζήτημα δεν περιλαμβανόταν επισήμως στην ημερήσια διάταξη, ωστόσο θα εξεταστεί προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Καταγγελίες για μη εξουσιοδοτημένες θρησκευτικές λειτουργίες

Η αντιπαράθεση έχει ενταθεί και μετά τις πληροφορίες ότι ορθόδοξος ιερέας από σλαβική χώρα τελεί Θείες Λειτουργίες και μεταδίδει τη Θεία Κοινωνία σε ιδιωτική κατοικία στην Πάφο.

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο» και το Orthodox Times, το ακίνητο ανήκει σε πρόσωπο που υποστήριξε τον Τυχικό κατά τη διάρκεια της διαμάχης του με την εκκλησιαστική ηγεσία. Ορισμένοι πιστοί φέρεται να έχουν σταματήσει να παρακολουθούν τις λειτουργίες σε καθιερωμένους ναούς, καθώς αρνούνται να αναγνωρίσουν τον μητροπολίτη Γρηγόριο, ο οποίος διαδέχθηκε τον Τυχικό.

Εκτιμάται ότι τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την επιστολή υποστηρίζουν την αποτείχιση, μια πρακτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας που περιλαμβάνει τη διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας με έναν επίσκοπο, όταν οι διδασκαλίες του θεωρείται ότι αντιβαίνουν στην ορθόδοξη πίστη. Οι υποστηρικτές της πρακτικής υποστηρίζουν ότι αποσκοπεί στην προστασία του ορθόδοξου δόγματος και δεν συνιστά σχίσμα.

Ωστόσο, τα ονόματα των πέντε υπογραφόντων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ παραμένει ασαφής η έκταση των ενεργειών τους.

Ο πρώην μητροπολίτης Τυχικός αρνείται σχέσεις με τους αποσχιστές

Οι εξελίξεις επανέφεραν στο προσκήνιο τον Τυχικό, ο οποίος απομακρύνθηκε από τον μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου τον Μάιο του 2025, έπειτα από διαφωνίες με τον αρχιεπίσκοπο Γεώργιο και την Ιερά Σύνοδο. Στη συνέχεια, αμφισβήτησε την απομάκρυνσή του μέσω εκκλησιαστικών και αστικών νομικών διαδικασιών, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 τέθηκε σε επ' αόριστον αργία από τα ιερατικά του καθήκοντα.

Παρότι η πρωτοβουλία που αποκαλύφθηκε φέρεται να συνδέεται με πρόσωπα που διάκεινται ευνοϊκά προς τον πρώην μητροπολίτη, δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν προσωπική εμπλοκή του.

Τον Αύγουστο, ο Τυχικός απέρριψε ρητά τις κατηγορίες που τον συνέδεαν με τους υποστηρικτές της αποτείχισης. Σε επιστολή του, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πολίτης», δήλωσε ότι τέτοιες ενέργειες δεν είχαν ούτε την έγκριση ούτε τη συγκατάθεσή του.

Ο Τυχικός δεν παρέστη στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου την Τρίτη, αλλά απέστειλε επιστολή με την οποία αμφισβήτησε τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την κλήση του και ζήτησε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Γεώργιο.

Η Ιερά Σύνοδος έκανε δεκτό το αίτημά του και ανέφερε ότι στη συνέχεια θα αναμενόταν να εμφανιστεί ενώπιον των μελών της και να συναντηθεί ιδιωτικά με τον μητροπολίτη Γρηγόριο.

Σύμφωνα με την Cyprus Mail, εκκλησιαστικές αρχές είχαν ζητήσει στο παρελθόν από τον Τυχικό να υπογράψει δήλωση με την οποία θα επιβεβαίωνε την υπακοή του στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και θα αποστασιοποιούνταν από την αποτείχιση. Η διαφωνία σχετικά με την υπογραφή της συγκεκριμένης δήλωσης παραμένει άλυτη.