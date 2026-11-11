Τραγωδία στην Κύπρο: Τουρίστας βούτηξε σε διάσημο ναυάγιο και πέθανε σε βάθος 30 μέτρων

Snapshot Ένας 61χρονος Βρετανός τουρίστας πέθανε ενώ καταδύονταν στο ναυάγιο του MS Zenobia στα ανοικτά της Λάρνακας.

Ο τουρίστας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε βάθος περίπου 30 μέτρων από τον εκπαιδευτή καταδύσεων του.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην ξηρά και σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το ναυάγιο του MS Zenobia είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς χώρους καταδύσεων ναυαγίων παγκοσμίως, με έως και 45.000 επισκέπτες ετησίως.

Το πλοίο βυθίστηκε το 1980 και βρίσκεται σε βάθος μεταξύ 15 και 43 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Snapshot powered by AI

Ένας Βρετανός τουρίστας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ εξερευνούσε ένα διάσημο ναυάγιο στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου.

Ο 61χρονος ανακαλύφθηκε από τον εκπαιδευτή καταδύσεων του κατά τη διάρκεια αποστολής στο ναυάγιο του MS Ζηνοβία στον κόλπο της Λάρνακας το πρωί της Τρίτης.

Ο Βρετανός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην ξηρά με ταχύπλοο της αστυνομίας πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Θεωρείται ότι καταδυόταν με μια ομάδα όταν ο εκπαιδευτής του τον βρήκε να μην ανταποκρίνεται σε βάθος περίπου 30 μέτρων, ανέφερε το κυπριακό μέσο Philenews.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε έναν από τους πιο δημοφιλείς χώρους καταδύσεων ναυαγίων στον κόσμο, ο οποίος προσελκύει έως και 45.000 υποβρύχιους εξερευνητές κάθε χρόνο.

Το MS Zenobia, ένα πλοίο σουηδικής κατασκευής, ανατράπηκε και βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Λάρνακας το 1980.

Το ναυάγιο βρίσκεται τώρα μεταξύ 50 και 140 ποδιών κάτω από την επιφάνεια, καθιστώντας το σημαντικό πόλο έλξης για τους δύτες που επισκέπτονται το νησί.