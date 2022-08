Aπό ρεκόρ σε ρεκόρ οι τιμές ρεύματος – Σε δεινή θέση η Ευρώπη, καμπανάκι από αναλυτές

Δεν έχει τέλος το ράλι στις τιμές ρεύματος, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση που απειλεί να συνθλίψει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι γερμανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για το επόμενο έτος αυξήθηκαν έως και 7,6% στα 805,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο European Energy Exchange AG, υψηλότερα κατά . Σε εβδομαδιαία φορές σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Σε εβδομαδιαία βάση οι τιμές καταγράφουν άνοδο 39% αυτήν την εβδομάδα. Το αντίστοιχο γαλλικό συμβόλαιο αυξήθηκε κατά 24% αυτή την εβδομάδα.

Παράλληλα το γαλλικό προθεσμιακό συμβόλαιο ηλεκτρικής ενέργειας 1 έτους χτύπησε νέο ρεκόρ πάνω από 1.000 ευρώ ανά MWh, όταν η μέση τιμή για την περίοδο 2010-2020 ήταν 45 ευρώ ανά MWh.

Ασταμάτητο ράλι

Τις τελευταίες ημέρες οι τιμές του ρεύματος σκαρφαλώνουν σε νέα υψηλά, ως απόρροια της της κίνησης της Ρωσίας που περιορίζει την προμήθεια φυσικού αερίου ενόψει της κρίσιμης χειμερινής περιόδου θέρμανσης. Οι αναλυτές χτυπούν καμπανάκι πως η έκρηξη στο ενεργειακό κόστος εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και ροκανίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όπως επεσήμαναν σε ανάλυσή τους οι New York Times, η Ευρώπη βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού σε ό,τι αφορά τον αγώνα της για ενεργειακή αυτονομία.

Χαρακτηριστικό ήταν και το πρωτοσέλιδο της online έκδοσης της Daily Mail με τίτλο «Τα φώτα σβήνουν στη Βρετανία» (Lights go out in Britain).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail oι μικρές εταιρίες ζητούν από την κυβέρνηση να επιδοτήσει τους υπερβολικά υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας, οι οποίοι έχουν αυξηθεί έως και 400% σε ορισμένες περιπτώσεις, κάνοντας πολλούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες να φοβούνται ότι ίσως χρειαστεί να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους μέχρι το τέλος του έτους.

Περισσότερες από τις μισές μικρές εταιρείες - το 54% - φοβούνται ότι το κόστος λειτουργίας τους θα μπορούσε να τις αναγκάσει να κλείσουν, σύμφωνα με έκθεση της SME Insights της ασφαλιστικής εταιρείας Simply Business.

Μέτρα σε Γερμανία, Ισπανία

Από την πλευρά της η γερμανική κυβέρνηση υπό τον φόβο η Ρωσία να κλείσει ακόμα περισσότερο της κάνουλες του αερίου μέσα τους χειμερινούς μήνες ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας τόσο για επιχειρήσεις όσο και για πολίτες. Μεταξύ άλλων επιβλήθηκε πλαφόν στους θερμοστάτες στην δημόσια διοίκηση και κατάργηση της παροχής ζεστού νερού στα δημόσια κτήρια. «Δεν θέλουμε να μετράμε την θερμοκρασία στα υπνοδωμάτια και η ατομική ελευθερία έχει αξία», αλλά με τα μέτρα «απευθύνεται έκκληση στην υπευθυνότητα των νοικοκυριών για να συμβάλουν» στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την θερμοκρασία που επιβάλλεται στα δημόσια κτήρια και τα γραφεία, αυτή θα περιορισθεί μόλις στους 19 βαθμούς Κελσίου -σύμφωνα με το διάταγμα που υπογράφηκε σήμερα-, ενώ για τους εσωτερικούς χώρους όπου οι εργαζόμενοι ασκούν χειρωνακτική εργασία, αυτή θα βρίσκεται στους 12 βαθμούς Κελσίου. Τα νέα μέτρα θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από την 1η Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το σχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, η θέρμανση θα είναι κλειστή στους κοινόχρηστους χώρους, όπως οι διάδρομοι ενώ δεν θα υπάρχει ζεστό νερό για το πλύσιμο χεριών. Στις επιχειρήσεις, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα μειωθούν - σε μία προσπάθεια να παρακινηθεί ο ιδιωτικός τομέας να συμμετάσχει στην προσπάθεια.

Και στην Ισπανία ψηφίστηκαν μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης, μεταξύ των οποίων προβλέπεται ότι ο θερμοστάτης των κλιματιστικών το καλοκαίρι δεν θα πρέπει να πέφτει χαμηλότερα από τους 27°C στα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, τους πολιτιστικούς χώρους (κινηματογράφοι, θέατρα), αλλά και στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Παρομοίως, τον χειμώνα ο θερμοστάτης θα «κλειδώνει» στους 19 βαθμούς. Ο φωτισμός στις βιτρίνες των καταστημάτων και τα δημόσια κτίρια θα πρέπει να κλείνει στις 22.00.

Οι κλιματιζόμενοι ή θερμαινόμενοι χώροι θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έναν μηχανισμό με τον οποίο θα κλείνουν αυτομάτως οι πόρτες τους ώστε να μην γίνεται σπατάλη ενέργειας.