Πώς διοικούσε την Nvidia ο Huang, τι έχουμε στο Λαύριο

Στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής οι αποφάσεις για έκτακτα μέτρα στήριξης

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Πώς διοικούσε την Nvidia ο Huang, τι έχουμε στο Λαύριο
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Τον έχω κρύψει στους Δελφούς. Τον άνθρωπο που ταρακούνησε όλο τον πλανήτη, γιατί ναι, υπέκυψε στα ανθρώπινα πάθη και ήταν λάθος αλλά τώρα έγινε. Το λάθος, και στην συνέχεια το επόμενο λάθος, η απομάκρυνση από την ίδια του την εταιρεία, κόστισε απώλεια 430 δισ δολαρίων στην χρηματιστηριακή αξία της Nvidia σε μόλις δύο συνεδριάσεις.

Περισσότερα απ’ όσα παράγει η Ελλάδα σε έναν χρόνο, τα έχασε στις 9 και 10 Νοεμβρίου. Η κατάσταση του Huang δεν είναι καλή. Τον κατηγορούν ότι η κινέζα επιχειρηματίας της Megaspeed και σύμφωνα με τους NYT οι αμερικανικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι ήταν πράκτορας της Κίνας. Το The Information, ανέφερε ότι η πέτρα του σκανδάλου Άλις Χουάνγκ ανέβαζε στο ιδιωτικό της WeChat φωτογραφίες με τον Χουάνγκ και έλεγε σε πελάτες ότι εκείνος γιόρταζε κάθε χρόνο τα γενέθλιά της, με δείπνο ή με ακριβό δώρο. Οι φωτογραφίες δεν αποδεικνύουν ότι κάποιος πήρε προτεραιότητα στις παραγγελίες των πολύτιμων chip της Nvidia. Δείχνουν όμως ότι πουλιόταν η εντύπωση πρόσβασης στον άνθρωπο που μοιράζει το πιο περιζήτητο προϊόν του πλανήτη. Το είδωλο

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επάνω στην δουλειά του οποίου βασίζεται όχι μόνο το οικοδόμημα της AI , αλλά και αρκετά δισεκατομμύρια που έχουν επενδύσει από το περίφημο Νορβηγικό Ταμείο Πλούτου, εως το Ταμείο Συνταξιούχων της Καλιφόρνια, η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα και οι BlackRock, Apollo, Blackston Brookfield, Goldman Sachs και KKR

Το τάιμινγκ

Δεν είναι ποτέ τυχαίο. Ο αγαπημένος μου Huang ποτέ δεν έκρυψε ότι ήθελε να πουλήσει και στην Κίνα. Το σκάνδαλο εξερράγη λίγο μετά την πανωλεθρία Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές, με τον ίδιο τον Τραμπ να προτείνει τον Τιμ Κουκ (!) στην περιζήτητη θέση. Οι τύποι του ΔΣ τώρα προτείνουν αυτούς

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Τι σχέση έχουν αυτοί με το είδωλο; Ο τρόπος διοίκησης της του διδάσκεται σε σχολές: Περίπου εξήντα στελέχη αναφέρονται απευθείας σε αυτόν. Δεν κάνει τετ-α-τετ, όλα συζητιούνται μπροστά σε όλους. Διαβάζει εκατοντάδες σημειώματα που του στελνουν άνθρωποι από κάθε γωνιά της εταιρείας. Είναι ο CEO που ξέρει τι γίνεται στο τελευταίο γραφείο. Κι όμως την πάτησε. Γιατί στην τελική ακόμα κι αν διευθύνεις μια μικρή εταιρεία, έστω και πενήντα ατόμων, κράτα μία ερώτηση. Ποιος σου λέει «όχι»; Αν δεν βρίσκεις κανέναν, το πρόβλημά σου δεν είναι το firewall.

Στο Λαύριο

Ένα κομμάτι του Huang το έχουμε φέρει εδώ. Είναι ο Δαίδαλος, στο Λαύριο. Είναι HP, και έχει 2.048 GH200 Grace Hopper Superchip της NVIDIA, τα chip για τα οποία κατηγορείται ο Huang ότι έπεσε θύμα κατασκοπείας από την Κίνα με δόλωμα μια γυναίκα. Συνολικά το our precious μας κόστισε 58,9 εκατ. ευρώ τα οποία πήραμε από το RRF (Ταμείο Ανάκαμψης).

κι ελπίζω να τα φυλάμε σωστά. Τουλάχιστον τώρα έμαθαν όλοι.

Εν τω μεταξύ στο Κογκρέσο υπάρχει ήδη πρόταση για τεχνική επαλήθευση της θέσης των προηγμένων τσιπ που εξάγονται. Δηλαδή να εκπέμπουν πχ ένα σήμα ότι όντως τα 2.028 είναι στο Λαύριο κι όχι στην Shanghai. Φυσικά αν οι κανόνες σφίξουν, κάποιος θα πληρώσει το κόστος συμμόρφωσης, και δεν είναι βέβαιο ότι θα το πληρώσει μόνο η Κίνα. Οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές επιχειρήσεις που νοικιάζουν cloud και εργαλεία AI είναι μέσα στον κύκλο. Το ίδιο και όλοι όσοι έχουν επενδύσει στη Nvidia.

Στο Δουβλίνο

Το θέμα της Nvidia ταράζει τον κόσμο και θα απασχολήσει και τους ευρωπαίους ηγέτες στην σημερινή άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο Δουβλίνο καθώς η ατζέντα έχει AI. Σοκ και δέος. Επίσης το μεσημέρι θα τους απασχολήσει η Ουκρανία. Η Μελόνι είχε πιάσει τον Αντόνιο Κόστα χθες και του τα ‘ψελνε σε στυλ, ποιος από εμάς εκπροσωπείται στις συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας στο Αμπου Ντάμπι. Η απάντηση είναι κανείς, αφού ο Πούτιν βάζει όρο (!) οι ευρωπαίοι να σταματήσουν να στέλνουν όπλα στην Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός χθες μετείχε κανονικά στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Σύνοδο, ενώ στο περιθώριο είδε Αλίεφ του Αιζερμπαϊτζάν

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(πολύ καλή σχέση, εμείς στηρίζουμε την προσπάθεια με Αρμενία), είδε τον Κάρνεϊ του Καναδά ο οποίος ψάχνεται να εμβαθύνει τις καναδο-ευρωπαϊκές σχέσεις, και την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάγια Σάντου

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με την οποία έχει προσωπική σχέση και στηρίζει την ενταξιακή της πορεία στην ΕΕ. Στο Δουβλίνο εμφανίστηκε σαν βρεγμένη γάτα και ο Σινιρλίογλου, ο άνθρωπος που πρότεινε για επόμενο ΓΓ του ΟΗΕ ο Ερντογάν αλλά έλαβε μόλις 3 ψήφους υπέρ, 8 κατά, και δεν τον ψήφισε κανένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Τα οικονομικά

Το μεγάλο θέμα για τον επόμενο Κοινοτικό Προϋπολογισμό, οι ευρωπαίοι θα τον συζητήσουν σε δύο εβδομάδες που έχει πάλι έκτακτη Σύνοδο Κορυφής (26-27 Νοεμβρίου), κι εκεί ίσως μπει και το θέμα να δουν το δικό μας αίτημα και της Ιταλίας για εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς κανόνες ώστε να δώσουμε λεφτά στα νοικοκυριά για την ακρίβεια.

460.000

Εάν τελικά το πετύχουν , θα είναι μια κάποια ανακούφιση για την κυβέρνηση η οποία εκτός από το μέτωπο της ακρίβειας, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και για την υπόθεση Τσαβδαρίδη. Θέμα που χτυπάει στο ευαίσθητο σημείο που αφορά την αξιοκρατία με την οποία μπαίνουν οι μαθητές-αθλητές στα ΑΕΙ. Αν υπολογίσει κανείς ότι στην χώρα υπάρχουν συνολικά 460.000 αθλητές-μαθητές με δελτίο σε όλα τα αθλήματα, αντιλαμβάνεται την πολιτική ζημιά. Τώρα τρέχουν να μαζέψουν ότι μπορούν, αλλά το σκάνδαλο έρχεται αμέσως μετά το σκάνδαλο Λιόλιου στο μπάσκετ, όπου φέρεται να έστηναν ακόμη και αγώνες ανηλίκων.

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