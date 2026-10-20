Με AI τσεκάρει τους υπουργούς του ο Κυριάκος, πήραμε το precious που ποθεί η Κίνα

Ω αυτός ο Κυριάκος! Είσαι υπουργός/υφυπουργός/Διοικητής Οργανισμού/σύμβουλος κλπ κλπ και θες να του πεις κάτι; Πας με φόρα στο Μαξίμου και νομίζεις θα σε υποδεχτεί ο Πίνατ κουνώντας χαρωπά την ουρά; Την πάτησες.

«Να ξέρουν οι υπουργοί ότι πολύ εύκολα μπορώ να επιβεβαιώσω αν αυτό που μου λέτε είναι ακριβές ή όχι τουλάχιστον να έχω μια δεύτερη απόψη» πέταξε ανάλαφρα χθες κατά την παρουσίαση του υπερ-υπολογιστή «Δαίδαλος» στο Λαύριο. Ναι αγαπητοί. Ο Κυριάκος χρησιμοποιεί Claude και ChatGPT και για να τσεκάρει.

Επίσης βρίσκει την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υποστηρικτικό εργαλείο για την χάραξη πολιτικής, «αλλά οι αποφάσεις είναι δικές μας». Κι έδωσε κι ένα παράδειγμα. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα κάνει benchmarking μέσω AI, δηλαδή κοιτάει να δει τι κάνουν στην ΕΕ για το λύσουν. Κι έτσι κερδίζει χρόνο (και ευρώ φυσικά).

Τι αγοράσαμε

Ο υπέροχος Δαίδαλος εγκαταστάθηκε λοιπόν και τον βάλαμε και στην πρίζα. Είναι HP, και έχει 2.048 GH200 Grace Hopper Superchip της NVIDIA (της εταιρείας του ειδωλου Jensen Huang, μην τα ξαναλέμε αυτά). Συνολικά το our precious μας κόστισε 58,9 εκ ευρώ τα οποία πήραμε από το RRF (Ταμείο Ανάκαμψης). Χαλάλι.

Και λίγη ιστορία

Ο Κυριάκος είναι excite όταν τα κάνει αυτά. Θυμήθηκε που οι αρχαίοι στο Λαύριο βρήκαν ασήμι και άργυρο και αναρωτήθηκαν τι να κάνουν αυτό τον πλούτο. Να τον μοιράσουν μεταξύ τους, να τον ξοδέψουν, ή κάτι άλλο; «Και τότε ο Θεμιστοκλής είπε θα τα επενδύσουμε σε τριήρεις! Τα επένδυσαν στην άμυνα και μετά ήρθε η Σαλαμίνα και όλοι γνωρίζουμε πως άλλαξε η ιστορία του κόσμου από αυτή την επιλογή».

Εμείς και οι άλλοι

Ο Δαίδαλος μας βάζει σε ένα κλειστό κλαμπ χωρών τα οποία έχουν τα precious GH200 Grace Hopper Superchip.

Γερμανία, Ελβετία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία, Ινδία Σαουδική Αραβία και φυσικά οι ΗΠΑ, το Ισραήλ η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν. Οι κορεατικοί κολοσσοί SK hynix και Samsung Electronics κατέχουν το παγκόσμιο μονοπώλιο. Η NVIDIA βασίζεται απόλυτα στα εργοστάσια της Νότιας Κορέας για να προμηθεύεται αυτές τις μνήμες, καθιστώντας τη χώρα «ραχοκοκαλιά» της παραγωγής του GH200.

Γι’ αυτό το chip κόβει τις φλέβες της η Κίνα.

Γιατί;

Για δύο λόγους:

Α) Ενιαία Μνήμη (Unified Memory): Το GH200 καταργεί το στενό bottleneck της μεταφοράς δεδομένων μέσω PCIe. Η CPU και η GPU «μιλάνε» μεταξύ τους μέσω της τεχνολογίας NVLink-C2C με την ασύλληπτη ταχύτητα των 900 GB/s, μοιραζόμενες έως και 576 GB ενιαίας μνήμης.

Β) Είναι ιδανικό για Μοντέλα Τρισεκατομμυρίων Παραμέτρων: Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει την εκπαίδευση και τη λειτουργία των πιο σύνθετων μοντέλων Generative AI (όπως το ChatGPT) χωρίς να χρειάζεται να «σπάει» το μοντέλο σε δεκάδες διαφορετικά συστήματα.

Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών το GH200 απαγορεύτηκε πλήρως για εξαγωγή στην Κίνα από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, καθώς θεωρείται στρατιωτικής σημασίας υλικό ικανό να τροφοδοτήσει υπερυπολογιστές και συστήματα κυβερνοπολέμου.

Το ψάχνουν στη μαύρη

Φυσικά οι κινέζοι δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα χέρια για το our precious. Ήδη έχει αναπτυχθεί κύκλωμα μαύρης αγοράς μέσω τρίτων χωρών που το έχουν, για τη μεταφορά τέτοιων superchips σε κινεζικά ερευνητικά κέντρα. Μέχρι στιγμής παίρνουν υπομοντέλα. Το GH200 και ο διάδοχος του, το GB200 της γενιάς Blackwell παραμένουν αυστηρά κλειδωμένα.

Το Ισραήλ

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ των σταρτάπερ που περιμένει να χτυπήσουν την πόρτα του «Δαίδαλου» εκτιμά πως οι περισσότεροι θα είναι από τον χώρο της άμυνας. Defence. Έναν τομέα στον οποίο ήδη έχει βουτήξει με τα μπούνια το Ισραήλ, το οποίο έχει πολύ στενή σχέση με την NVIDIA. Ένα μεγάλο μέρος του R&D της εταιρίας του Huang αναπτύχθηκε στο Ισραήλ μετά την εξαγορά της ισραηλινής Mellanox το 2020.

Τί κάνει το Ισραήλ με τα precious GH200; Δυο πράγματα.

-Υβριδική Κβαντική Υπολογιστική: Το Israeli Quantum Computing Center και η Quantum Machines, χρησιμοποιεί το σύστημα NVIDIA DGX Quantum, επιτυγχάνοντας ταχύτητες ρεκόρ στη βαθμονόμηση και τη διόρθωση σφαλμάτων κβαντικών υπολογιστών μέσω τεχνητής νοημοσύνης (Reinforcement Learning).

-Υπερυπολογιστής Israel-1: Αν και το αρχικό στάδιο του πανίσχυρου generative AI υπερυπολογιστή Israel-1 που κατασκεύασε η NVIDIA στα data centers της στο Ισραήλ βασίστηκε κυρίως σε αρχιτεκτονική HGX H100, η χώρα έχει άμεση πρόσβαση μέσω του NVIDIA DGX Cloud στις γιγαντιαίες διατάξεις DGX GH200 (όπου 256 superchips GH200 συνδέονται μέσω NVLink για να λειτουργήσουν ως μία ενιαία, τεράστια GPU με 144 Terabytes μνήμης).

Θα βγούμε στην γειτονιά

Το μαντείο θαυμάζει απεριόριστα τα επιτεύγματα του Ισραήλ. Όμως κάτι θα κάνουμε κι εμείς με τον Δαίδαλο. Το είπε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Δημήτρης Παπαστεργίου, για τον οποίο η συγκίνηση παίζει να ήταν μεγαλύτερη κι από το αν εκλεγεί με σταυρό στα Τρίκαλα.

«Στόχος είναι η χώρα να μην περιορίζεται στην κατανάλωση υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά να μπορεί να παράγει δικές της εφαρμογές, αξιοποιώντας το ελληνικό ταλέντο και τα δεδομένα που βρίσκονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» τόνισε. Και επισήμανε ότι υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας με Κύπρο, Μάλτα, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία.

Όπως είπε, η ανάπτυξη υποδομών υπερυπολογιστών και άλλων μεγάλων τεχνολογικών εγκαταστάσεων μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Για να το ανακοινώνει σίγουρα έχει γίνει δουλειά από πίσω.

Τσίπουρα

Η χαρά του υπουργού Παπαστεργίου ήταν τεράστια και για έναν ακόμα λόγο. Πήρε από το χεράκι τον John Josephakis (Γιάννης Ιωσηφάκης), τον κυπριακής καταγωγής Αντιπρόεδρο Πωλήσεων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της NVIDIA (αυτόν που είδε ο Κυριάκος στην Silicon Valley), και τον πήγε Τρίκαλα για τσίπουρα.

Τον κέρασε τοπικούς μεζέδες (λουκάνικο κλπ), και τον πήγε και στα Μετέωρα που πλέον τα ξέρουν όλοι στις ΗΠΑ μετά την επίσκεψη της Μαντόνα

το καλοκαίρι.

Σας φιλώ

Η Πυθία