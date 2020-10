Δήμητρα Λιάνη: «Δεν πήγα στο Just The Two Of Us γιατί είμαι μέλος της νεότερης ιστορίας» (vid)

Για την πρόταση που δέχτηκε από το J2US, μίλησε η Δήμητρα Λιάνη στον ΑΝΤ1.

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου μίλησε για όλους και για όλα! Όσον αφορά την πρόταση που δέχθηκε να συμμετέσχει στο σόου Just The Two Of Us ανέφερε ότι: «Έγινε πρόταση αλλά ήμουν κάθετη. Ήταν τηλεφωνική προσέγγιση αλλά αρνήθηκα. Έχω μια ιστορία που δεν διακυβεύεται. Είμαι άλλο πράγμα εγώ. Για όλα τα λεφτά του κόσμου δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανα γιατί είμαι ένα μέρος της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Δεν υπάρχει τίμημα γι’ αυτό».

Και πρόσθεσε: «Μου είχε γίνει πρόταση και για το Dancing With The Stars παλιά. Είμαι άλλη κατηγορία… Είμαι ανθρωποκεντρική και ελληνοκεντρική. Αγαπώ τους ανθρώπους, δεν είμαι ανταγωνιστική με τις γυναίκες. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που εγκεφαλικά έχουν πράγματα να δώσουν, γι’ αυτό και παντρεύτηκα τον συγκεκριμένο άνθρωπο».

Επιπλέον, η Δήμητρα Λιάνη μιλώντας για την επίθεση που έχει δεχθεί από τα ΜΜΕ έκανε αναφορά σε ένα περιοδικό «Υπήρχε περιοδικό μιας εποχής που ήταν η Μαργαρίτα να κρατάει το κεφάλι μου ως Σαλώμη. Είχαν αποκρουστικά θέματα, δεν μιλάω απλώς για μια γύμνια. Που και αυτή ήταν μια φυσιολογική εποχή των 20 μου, που δεν είχα καμία σχέση ούτε με πολιτική, ούτε με πολιτικούς».

