J2US: Τα νέα ζευγάρια και η αεικίνητη Ζωζώ Σαπουντζάκη!

J2US: Πρεμιέρα για το σόου του Open με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη και 14 ζευγάρια από celebrities που τράβηξαν το ενδιαφέρον του κοινού.

Για ακόμα μια χρονιά ήρθε στις οθόνες μας το «Just the two of us». Το σόου του Open ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου (18/10) με αρκετές εκπλήξεις και ανατροπές.

Τα ζευγάρια όπως κάθε χρόνο αποτελούνται από ανθρώπους που έχουν γνώση στο τραγούδι και από celebrities που προσπαθούν να μάθουν από αυτούς τα μυστικά και να ερμηνεύσουν σωστά τα κομμάτια που διαλέγουν κάθε εβδομάδα.

Στην πρεμιέρα, βέβαια, υπήρξαν και guest εμφανίσεις, όπως αυτή του Τρύφωνα Σαμαρά που πήρε τη θέση της Πηγής Δεβετζή. Η Ελληνίδα άλλοτε πρωταθλήτρια στον στίβο έχει προσβληθεί από κορονοϊό και προφανώς έμεινε σπίτι της και δεν έδωσε το «παρών» στο πλατό του J2US.

Αντίθετα, την παράσταση έκλεψε η Ζωζώ Σαπουντζάκη. Η λαμπερή Ελληνίδα σταρ απέδειξε για ακόμα μια φορά πως δεν… υπολογίζει από χρόνια και κατάφερε να μαγέψει τους πάντες με την ερμηνεία της στο πλευρό του Γιάννη Αθητάκη!

Βέβαια, από το J2US δεν έλειψαν και οι… κόντρες με το καλημέρα. Διαγωνιζόμενοι και κριτική επιτροπή για ακόμα μια φορά αναμένεται να έχουν τις στιγμές τους στη διάρκεια του παιχνιδιού, με τη Δέσποινα Βανδή και τον Τριαντάφυλλο να κάνουν την αρχή.

Από εκεί και πέρα, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασαν κι όλα όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες. Τα παρασκήνια του J2US πάντα έχουν «ζουμί» και το βίντεο που τα παρουσιάζει έχει συγκεντρώσει αρκετά βλέμματα.

Τα ζευγάρια του J2US

Για άλλη μια χρονιά, 14 ζευγάρια παρουσιάστηκαν στην πρεμιέρα και ξεκίνησαν δυναμικά τη σεζόν. Δείτε ποιοι αποτελούν τα νέα ζευγάρια και τις ερμηνείες τους στο πρώτο επεισόδιο του J2US στη σεζόν...

Παρθένα Χοροζίδου και Χρήστος Χολίδης

Κατερίνα Ζαρίφη και Αναστάσιος Ράμμος

Ζωή Δημητράκου και Λευτέρης Πανταζής

Αλέξης Παππάς και Χριστίνα Σάλτη

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και Τριαντάφυλλος

Νάσος Παπαργυρόπουλος και Ζοζεφίν

Γιώργος Τσαλίκης και Αλεξάνδρα Κατσαΐτη

Αντώνης Λουδάρος και Πέννυ Μπαλτατζή

Ραχήλ Μακρή και Ηλίας Βρεττός

Ζωζώ Σαπουντζάκη και Γιάννης Αθητάκης

Νικόλας Ραπτάκης και Νατάσα Καλογρίδη

Ζένια Μπονάτσου και Βαγγέλης Κακουριώτης

Θανάσης Πασσάς και Γωγώ Τσαμπά

Τρύφωνας Σαμαράς (εκτάκτως στη θέση της Πηγής Δεβετζή) και Έφη Σαρρή

