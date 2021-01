Sex and the City: Οι γυναίκες που άφησαν εποχή επιστρέφουν σε νέα σειρά (vid)

Sex and the City: Το reboot της σειράς που άφησε εποχή αναμένεται στις τηλεοπτικές μας οθόνες

Η θρυλική σειρά που στιγμάτισε τη δεκαετία του ’90 και του ’00 επιστρέφει στις οθόνες μας… αλλιώς.

Το reboot του Sex and the City έρχεται από την HBO και θα ονομάζεται «And Just Like That» και τρεις από τις τέσσερις από πρωταγωνίστριες της αρχικής σειράς, θα πρωταγωνιστούν σε αυτή.

Σύμφωνα με την Guardian, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις θα παίζουν στη σειρά και μάλιστα θα κατέχουν και το ρόλο του παραγωγού. Το «And Just Like That» θα περιλαμβάνει 10 μισάωρα επεισόδια και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στα τέλη της ερχόμενης άνοιξης στη Νέα Υόρκη.

https://www.instagram.com/p/CJ4c3MDpU1f

Αισθητή θα είναι η απουσία της «Σαμάνθας» (Κιμ Κατράλ), η οποία τα τελευταία χρόνια είχε απορρίψει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αναβίωση ή reboot του Sex and the City. Μάλιστα, είχε συγκρουστεί δημόσια με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μετά τον θάνατο του αδελφού της το 2018. Ειδικότερα, η Κατράλ είχε πει στην «Κάρι» ότι «δεν χρειάζεται την αγάπη ούτε την υποστήριξή της». «Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη. Δεν σε θεωρώ οικογένεια ούτε φίλη μου. Σου γράφω για να σου πω μια τελευταία φορά να σταματήσεις να εκμεταλλεύεσαι την τραγωδία μας για να αποκαταστήσεις την εικόνα του καλού κοριτσιού», ανέφερε η «Σαμάνθα» στο ιδιαίτερα καυστικό μήνυμά της.

