Maneskin: Νέο σκάνδαλο για τους νικητές της Eurovision μετά τις κατηγορίες για τη χρήση ναρκωτικών

Maneskin: Οι μεγάλοι νικητές της Eurovision 2021 αντιμετωπίζουν νέες κατηγορίες

Οι Maneskin και το τραγούδι τους «Zitti e buoni», σάρωσαν στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision που διεξήχθη στη σκηνή του Ahoy Arena του Ρότερνταμ. Ο Ιταλός ροκάς Damiano David και μπάντα του τράβηξαν τα βλέμματα με την εκρηκτική τους εμφάνιση και κέρδισαν το διαγωνισμό, όμως από την επόμενη κι’ όλας μέρα, ήρθε το πρώτο «χτύπημα».

Ο frontman των Maneskin βρέθηκε να απολογείται για το αν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις τοξικολογικές εξετάσεις τελικά να τον δικαιώνουν, καθώς βγήκαν αρνητικές.

Αυτή τη φορά η ιταλική μπάντα βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες περί… αντιγραφής, καθώς πιστεύεται πως η μελωδία του «Zitti e buoni» είναι κλεμμένη από το τραγούδι «You Want It, You’ve Got It» των Vendettas.

Ολλανδοί παρουσιαστές ραδιοφωνικής εκπομπής επικοινώνησαν με τον ιδρυτή των Vendettas, Joris Linssen και εκείνος επιβεβαίωσε το γεγονός. Όπως είπε ο ίδιος, όταν άκουσε το τραγούδι των Maneskin θεώρησε ότι ήταν από κάποιο γνωστό τραγούδι του Lenny Kravitz, όμως αμέσως μετά συνειδητοποίησε πως επρόκειτο για δικό του δημιούργημα.

