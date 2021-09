Just the 2 of Us: Αυτά είναι τα ζευγάρια που θα συμμετέχουν - Πολλές οι εκπλήξεις (video)

Just the 2 of Us: Με Ιωάννα Τούνη, Stan, Τζέιμς από το Survivor και άλλες εκπλήξεις!

To «Just the 2 of us» έρχεται σε λίγες ημέρες στον Alpha, με τον Νίκο Κοκλώνη και τους συνεργάτες του να αναζητούν τα κατάλληλα ζευγάρια που θα διασκεδάζουν φέτος το τηλεοπτικό κοινό.

Στο φαντασμαγορικό σόου θα συμμετέχουν 14 ζευγάρια. Τα 8 από αυτά έχουν έγιναν γνωστά από την Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day το πρωί της Τετάρτης.

Μάλιστα, η δημοσιογράφος του Happy Day αποκάλυψε ότι δέχτηκε πρόταση από την παραγωγή του J2US, ωστόσο εν τέλει αρνήθηκε.

Αναλυτικά τα 8 ζευγάρια του J2US είναι:

Ιωάννα Τούνη – Θοδωρής Φέρρης Δημήτρης Αλεξάνδρου – Κατερίνα Λιόλιου Πηγή Δεβετζή – Θάνος Πετρέλης Αλεξάνδρα Παναγιώταρου – δεν έχει βρεθεί ο παρτενέρ Ειρήνη Παπαδοπούλου – James Καφετζής Μάρα Μεϊμαρίδη – STAN Κώστας Φραγκολιάς – Μαντώ Χάρης Βαρθακούρης – δεν έχει βρεθεί παρτενέρ

Να τονίσουμε πως η κριτική επιτροπή παραμένει η ίδια, με τους Σταμάτη Φασουλή, Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή και Μαρία Μπακοδήμου.

