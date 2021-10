J2US: Η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλίτσα και έγινε… χαμός (videos)

J2US: Το Twitter πήρε «φωτιά» πιστεύοντας πως η Ιωάννα Τούνη είναι έγκυος – Τι απάντησε η ίδια

«Χαμός» έγινε στο Twitter το βράδυ του Σαββάτου (23/10) μετά την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στη σκηνή του «Just the 2 of us».

Οι χρήστες του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, παρατήρησαν ότι η εντυπωσιακή influencer είχε φουσκωμένη κοιλίτσα και αμέσως η Κατερίνα Καινούργιου της το είπε όταν την υποδέχθηκε στο Celebrity Room.

«Προς το παρόν τα social ασχολούνται με το φόρεμα της Ιωάννας και αν έχει μέσα το Αλεξανδράκι», είπε η Κατερίνα Καινούργιου με την Ιωάννα Τούνη να της τεντώνει το φόρεμα, δείχνοντας της πως δεν υπάρχει κοιλιά και να της απαντά:

«Παιδιά όχι δεν παίζει αυτό. Το φόρεμα είναι λίγο μεγάλο και έχει κάτσει η μπανέλα, αν το λέω σωστά. Δεν υπάρχει Αλεξανδράκι. Λες οι κριτές να ήταν καλοί μαζί μου, επειδή με είδαν εγκυμονούσα».

Δείτε μερικά από τα σχόλια στο Twitter:

Τσουρέκια μας τα κάνατε με την κοιλιά της Τούνη, ούτε κοιλιά δεν μπορούμε να έχουμε χωρίς να έχετε άποψη ???‍♀️?‍♀️#j2us — ? Xrysa Isaacs ? (@XrysaIsaacs) October 23, 2021

Έγκυος λέει η Τουνη στον 11ο μήνα. #j2us_greece #j2us — Λίτσα Χάρου (@LitsaXarou) October 23, 2021

Επιτηδες το φορεμα για ν αρχισουν φημες περι εγκυμοσυνης της τουνη??? #j2us — Madame_president_elect (@ElectMadame) October 23, 2021

Ρε σείς έγκυος είναι η τουνη? #j2us — magia_i_melissa (@magia_i_melissa) October 23, 2021

