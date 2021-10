Άλεκ Μπάλντουιν: Η δήλωση-βόμβα της υπεύθυνης για τα όπλα στην παραγωγή - «Δεν ήμουν έτοιμη»

Απειρία και φόβο είχε παραδεχθεί πριν αναλάβει τα γυρίσματα του Rust η 24χρονη υπεύθυνη για τα όπλα στην μοιραία ταινία, με πρωταγωνιστή τον Άλεκ Μπάλντουιν. Την ίδια ώρα βλέπουν το φως καταγγελίες για εγκληματικά λάθη, κενά ασφαλείας και εκμετάλλευση των εργαζομένων του συνεργείου

Η 24χρονη κοπέλα που είχε αναλάβει τον οπλισμό (head armorer) στα γυρίσματα της μοιραίας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Άλεκ Μπάλντουιν που βάφτηκε με αίμα, είχε εκφράσει αμφιβολίες πριν αναλάβει καθήκοντα. Τεράστια ερωτήματα την ίδια ώρα γεννιούνται για τις συνθήκες εργασίας στην παραγωγή του Rust

Η Hannah Gutierrez-Reed και ο βοηθός σκηνοθέτη Dave Halls κατονομάστηκαν στο ένταλμα έρευνας την Παρασκευή, ως οι άνθρωποι που παρέδωσαν τα όπλα στον Μπάλντουιν.

Η 24χρονη Gutierrez-Reed τοποθέτησε τρία όπλα και ο Halls -βετεράνος βοηθός σκηνοθέτη που έχει δουλέψει μεταξύ άλλων σε ταινίες όπως το Fargo και το Matrix πήρε ένα πιστόλι Colt και το παρέδωσε στον Μπάλντουιν φωνάζοντας «Cold Gun»

Όταν ο Μπάλντουιν τράβηξε τη σκανδάλη, εκτοξεύτηκε μια σφαίρα, σκοτώνοντας την Χαλίνα Χάτσινς και τραυματίζοντας τον σκηνοθέτη της ταινίας.



Ποια ειναι η 24χρονη Hannah

Η Gutierrez-Reed είναι η κόρη του θρυλικού και έμπειρου armourer του Χόλιγουντ Thell Reed που την είχε εκπαιδεύσει στο συγκεκριμένο πόστο από μικρή. Πρόσφατα εργάστηκε ως υπεύθυνη όπλων για πρώτη φορά στην ταινία The Old Way, με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ

Η 24χρονη, είχε παραδεχτεί ότι δεν ήταν σίγουρη ότι είναι έτοιμη για τη δουλειά σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. «Σχεδόν δεν πήρα τη δουλειά γιατί δεν ήμουν σίγουρη αν ήμουν έτοιμη, αλλά το έκανα και πήγε πολύ ομαλά», είχε πει η Χάνα σε συνέντευξη σε podcast τον περασμένο μήνα, μετά την εμπειρία της στο φιλμ The Old Way , με πρωταγωνιστή τον Κέιτζ

Παραδέχτηκε επίσης ότι το να γεμίζει ένα όπλο είναι «το πιο τρομακτικό» πράγμα επειδή δεν ήξερε πώς να το κάνει και είχε ζητήσει βοήθεια από τον πατέρα της, τον θρυλικό Thell Reed, για να ξεπεράσει τον φόβο.

Η Χάνα Γκουτιέρες

Στη συνέντευξή της στο Voices of the West τον περασμένο μήνα, η Gutierrez-Reed αποκάλυψε ότι ο πατέρας της άρχισε να τη διδάσκει για τα όπλα από την ηλικία των 16 ετών και ότι το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσής της είχε γίνει τα τελευταία δύο χρόνια.

Περιέγραψε τα γυρίσματα του The Old Way νωρίτερα μέσα στη χρονιά ως την αρχή μιας «μακράς» καριέρας. Σύμφωνα με τη σελίδα της στο LinkedIn, πρόσφατα εργάστηκε ως βιντεογράφος στην Synth Fire, μια εταιρεία ειδήσεων και μέσων ενημέρωσης με έδρα την Καλιφόρνια, και ως δημιουργός ντοκιμαντέρ για το City of Flagstaff στην Αριζόνα.

Εργάστηκε ως οπλουργός για το Yellowstone μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2021, αλλά σύμφωνα με τη σελίδα σταμάτησε να εργάζεται εκεί τρεις μήνες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα για το Rust τον Οκτώβριο. Η Gutierrez-Reed είχε εγκαταλείψει μόλις πρόσφατα το πανεπιστήμιο της Βόρειας Αριζόνα, όπου σπούδασε δημιουργικά μέσα και κινηματογράφο μεταξύ 2017 και 2020.

Πυροβόλα όπλα εκπυρσοκρότησαν απο λάθος 3 φορές

Η αποκάλυψη αυτή βλέπει το φως την ώρα που το κινηματογραφικό συνεργείο αποκάλυψε ότι πολλά μέλη της παραγωγής αποχώρησαν ώρες πριν από το θανατηφόρο ατύχημα λόγω φόβων ασφαλείας, καθως πυροβόλα όπλα εκπυρσοκρότησαν κατά λάθος τρεις φορές -μεταξύ των οποίων μία από τον κασκαντέρ του Μπάλντουιν .

Ένα ένταλμα έρευνας που κυκλοφόρησε την Παρασκευή ανέφερε ότι η Gutierrez-Reed άφησε τρία όπλα σε ένα καρότσι έξω από την τοποθεσία των γυρισμάτων και ο πρώτος βοηθός σκηνοθέτη Dave Halls άρπαξε το όπλο από το καρότσι και το έδωσε στον Μπάλντουιν, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν γεμάτο.

«Cold Gun!» φώναξε ο Χολς προτού δώσει το όπλο στον Μπάλντουιν, χρησιμοποιώντας τη φράση σήμα –κατατεθέν για να δώσει σήμα στο καστ και στο συνεργείο ότι το όπλο ήταν ασφαλές ο ηθοποιός και μπορούσε να πυροβολήσει στη σκηνή, ανέφερε το ένταλμα.

O βοηθός σκηνοθέτη Ντέιβιντ Χολς

Δευτερόλεπτα αργότερα, γυρίζοντας μια σκηνή μέσα σε μια εκκλησία, ο Μπάλντουιν προφανώς έστρεψε το όπλο προς την κάμερα και τράβηξε τη σκανδάλη, σκοτώνοντας κατά λάθος την Χάτσινς καθώς τον τραβούσε και τραυματίζοντας τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα, που στεκόταν πίσω της.

Ούτε ο Ηalls ούτε η Gutierrez-Reed απάντησαν στα μηνύματα από την DailyMail.com αργά την Παρασκευή. Κανένας από τους δύο δεν έχει κατηγορηθεί ή κατονομαστεί ως ύποπτος για την υπόθεση, αν και η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην ταινία, που διαδραματίζεται στο Κάνσας του 1880, πρωταγωνιστεί ο Μπάλντουιν ως ο διαβόητος παράνομος Χάρλαντ Ραστ, του οποίου ο εγγονός καταδικάζεται σε απαγχονισμό για έναν φόνο κατά λάθος.

Το όπλο του κατά λάθος εγκλήματος

Το ένταλμα ανέφερε ότι μια σφαίρα χτύπησε τον Χάτσινς στο στήθος και στη συνέχεια χτύπησε τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα στον ώμο καθώς στεκόταν πίσω της, τραυματίζοντάς τον, υποδηλώνοντας ότι η σφαίρα ταξίδεψε μέχρι το σώμα του Χάτσινς. Το όπλο που σκότωσε την Χάτσινς ήταν ένα vintage-style περίστροφο Colt, όπως μεταδίδει αποκλειστικά η DailyMail.com.

Εν τω μεταξύ συνδικαλιστές εργαζόμενοι είχαν αποχωρήσει από τα γυρίσματα, ώρες πριν από τον θανατηφόρο πυροβολισμό, αφού παραπονέθηκαν για πολλές ώρες εργασίας, κακές συνθήκες και ένα άλλο περιστατικό ασφαλείας λίγες μέρες νωρίτερα που αφορούσε «αστοχίες» ενός όπλου.

Ένας ανώνυμος υπεύθυνος για τα όπλα που επέβλεπε το περίστροφο που χρησιμοποιήθηκε στη μοιραία σκηνή ήταν ένας εργάτης που δεν ήταν συνδικαλιστης. Ανέλαβε να αντικαταστήσει τους εργάτες που έφυγαν λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, είπε στη New York Post πηγή που συμμετείχε στην ταινία.

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν για το γεγονός ότι έπρεπε να μείνουν μια νύχτα στο Αλμπουκέρκι - μια ώρα με το αυτοκίνητο από τα γυρίσματα- και όχι στο Σάντε Φε επειδή η παραγωγή δεν πλήρωνε τα ξενοδοχεία τους, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Los Angeles Times και πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εξαντλητικές συνθήκες εργασίας

Ένα άτομο που συμμετείχε στην παραγωγή δημοσίευσε στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης ότι μέλη του συνεργείου κοιμούνταν στα αυτοκίνητά τους στα γυρίσματα της ταινίας επειδή ήταν πολύ κουρασμένοι για να οδηγήσουν μια ώρα,μετά από εξαντλητικές ώρες δουλειάς. Η ταινία δεν έχει μεγάλο budget όπως άλλες παραγωγές και ένας έμπειρος υπεύθυνος όπλων που του προσφέρθηκε η δουλειά την απέρριψε, επειδή τα χρήματα ήταν λίγα

Όταν εμφανίστηκαν για να πάρουν τα πράγματά τους την Πέμπτη, διαπίστωσαν ότι είχαν αντικατασταθεί από ντόπιους, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το ποιοι ήταν εκείνοι οι τοπικοί εργαζόμενοι, ποια ήταν η εκπαίδευση τους και σε ποιο βαθμό είχαν ελέγξει το όπλο πριν παραδοθεί στον Μπάλντουιν.

Το Deadline επικαλείται επίσης μια ανώνυμη πηγή, η οποία είπε ότι ένα όπλο εξερράγη «σε μια καμπίνα» ενώ κάποιος το κρατούσε, μέρες πριν από τον πυροβολισμό που σκότωσε την Χάτσινς.

Τις ημέρες πριν από την τραγωδία, το σωματείο IATSE απειλούσε με μεγάλης κλίμακας απεργία που θα είχε παγώσει την παραγωγή του Χόλιγουντ. Μεταξύ των καταγγελιών ήταν οι εξαντλητικές ώρες εργασίας.

Ο Μπάλντουιν είχε ηχογραφήσει ένα βίντεο ενθαρρύνοντας τα μέλη του συνδικάτου να απεργήσουν αν το θεωρούσαν απαραίτητο, λέγοντας ότι τα αφεντικά του στούντιο «δεν δίνουν δεκάρα» για τους εργαζόμενους.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Έκτακτο Μέρισμα: Ποιοι θα πάρουν τον χριστουγεννιάτικο «μποναμά» των 900 ευρώ

Πέραμα: Ποια θα είναι η τύχη των 7 αστυνομικών; Στο μικροσκόπιο συνομιλίες με το Κέντρο Επιχειρήσεων

Κι όμως, το έδειξαν: Αυτό είναι το ανάρμοστο πλάvο που οδήγησε στο οριστικό φινάλε του Bachelor