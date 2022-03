Θάνος Καλλίρης: Ξέσπασε για το «Chart Show» - «Λυπάμαι. Γελάω επίσης αλλά δεν το δέχομαι»

Θάνος Καλλίρης: Ξέσπασε ο τραγουδιστής με αφορμή την πρεμιέρα του «Chart Show» το βράδυ του Σαββάτου (12/3)

Δυναμική πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου (12/3) στον Alpha το «Chart Show» με ένα αφιέρωμα στα 30 πιο επιτυχημένα τραγούδια της δεκαετίας του ’90.

Το πολυαναμενόμενο μουσικό σόου ήταν σταθερά πρώτο trend στο twitter, με τα σχόλια από τους χρήστες να είναι κολακευτικά, παρότι δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους ήταν ο Θάνος Καλλίρης.

Ο γνωστός τραγουδιστής με ανάρτηση του στο Facebook εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, για τραγούδια που δεν ακούσαμε, τόσο δικά του όσο και άλλων καλλιτεχνών, πετώντας τα «καρφιά» του για συμφέροντας εταιρειών.

«Βλέπω #chartshow με διάφορα 90s τραγούδια. Από ΟΛΑ τα ρεπερτόρια. Οκ. Καλά ( & Κακά Κορίτσια;;;) κι αγαπημένα & κάποια όντως τεράστιες επιτυχίες. Αναρωτιέμαι όμως αν τα «αγάπη καλοκαιρινή», «το νου σου κύριε οδηγέ»,«γιορτάζω», «κάποιο καλοκαίρι», “μπαμ και κάτω», «οχι το μωρό μου», «μικρή μου μέλισσα», «Σκόνη και θρύψαλα», «Δακτυλικά αποτυπώματα», «Δικός σου για πάντα» (για να πω μόνο μερικά), έγιναν διαχρονικές επιτυχιάρες στη Κίνα. Η σε κάποιο άλλο σύμπαν. Η μόνο στο μυαλό μου.

Ντροπή. Στο προηγούμενο πάντως σόου (που δεν ήταν κατά το δοκούν κάποιας εταιρείας ή κάποιων συγκεκριμένων συμφερόντων) ήταν διαφορετικά.

Θα μπορούσαν έστω να ξεχωρίσουν τα ρεπερτόρια σε λαικο,εντεχνο, ποπ, radio hits, πίστες, κλπ. Λυπάμαι. Γελάω επίσης αλλά δεν το δέχομαι.

Υγ. Που ήταν η Evridiki Official η Πωλίνα η Mando / Μαντώ ο Sakis Rouvas η SOFIA Arvaniti Official Lambis Livieratos/Λάμπης Λιβιεράτος ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ MICHALIS RAKINTZIS (official fb page) Costas Haritodiplomenos Official Μπίγαλης Κώστας / Bigalis Kostas Fan Page», έγραψε στην ανάρτησή του.

