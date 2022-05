ΧFactor: Δάκρυσε η Μαρίζα Ρίζου μετά την ερμηνεία από ένα «πλάσμα απίστευτο»

Συγκίνηση στο πλατό του ΧFactor για την Μαρίζα Ρίζου από την ερμηνεία μιας υποψήφιας

Στιγμές συγκίνησης στο ΧFactor της Πέμπτης όπου ο Χρήστος Μάστορας επέλεξε τη δική του ομάδα, με τη Μαρίζα Ρίζου, την μια εκ των κριτών, να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της μετά την ερμηνεία μιας υποψήφιας.

Όλα συνέβησαν όταν μπροστά στους κριτές βρέθηκε η Ελπίδα Ασλανίδου για να ερμηνεύσει το «She used to be mine». Η νεαρή διαγωνιζόμενη καθήλωσε με την ερμηνεία της αποσπώντας το χειροκρότημα τόσο της κριτικής επιτροπή όσο και των συμπαικτών της.

Μετά το τέλος της ερμηνείας της Ελπίδας η Μαρίζα Ρίζου σχολίασε «βλέπω τον εαυτό μου για αυτό συγκινήθηκα, βλέπω ένα πλάσμα απίστευτο» με τον Στέλιο Ρόκκο να της δίνει ένα χαρτομάντηλο για να σκουπίσει τα δάκρυά της.

Μια δεύτερη ερμηνεία που ξεχώρισε ήταν αυτή της Κατερίνας για την οποία ο Στέλιος Ρόκκος είπε ότι «είναι ο λόγος που ζηλεύω τον Χρήστο Μάστορα».

Τελικά ο Χρήστος Μάστορας αφού άκουσε όλους τους διαγωνιζόμενους έκανε την τελική επιλογή του.

