Survivor All Star: «Δεν μπορώ να σκεφτώ το project Survivor, χωρίς να ξεκινάει το 70% από αγωνιστικό κομμάτι», ανέφερε ο Γιώργος Αγγελόπουλος

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε στο «Πάμε Δανάη» πρώτη φορά για τους λόγους που δεν θα είναι στην καθημερινή σειρά γνωστού σταθμού και για το αν δέχτηκε πρόταση για το All star Survivor.

Ο νικητής του Survivor 2017 μίλησε για την συμμετοχή του σε τηλεοπτικό σίριαλ, αλλά και για την ενδεχόμενη εκ νέου συμμετοχή του σε ριάλιτι.

«Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν τιμητικές κάποιες τηλεοπτικές προτάσεις που δέχτηκα άλλα έκρινα ότι, δεν θα ήθελα να τα υποστηρίξω. Ο Κώστας Βαζάκας έγραψε ένα σενάριο πολύ τιμητικά σκεπτόμενος και κάποιες action σκηνές που ξέρω και κάνω. Είναι μία αστυνομική περιπέτεια που έχει και δράμα μέσα και έχει πολλές ανατροπές. Έχουν γίνει περισσότερο από επαφές με ξένα δίκτυα, θέλω να δω αν θα ακολουθήσω κάτι εδώ στην νέα τηλεοπτική σεζόν και θα αποφασίσουμε», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

«Είχαμε συμφωνήσει προφορικά να είμαι σε καθημερινή σειρά γνωστού σταθμού. Δεν προχώρησε. Δεν υλοποιείται από απόφαση κάποιου άλλου, όμως ήταν πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις», πρόσθεσε.

Το ριάλιτι επιβίωσης και οι δράσεις του σωματείου «Φύλακας Άγγελος»

Για το ριάλιτι επιβίωσης, ο Ντάνος είπε πως, «υπάρχουν κοινά σημεία ως προς την εικόνα στο φετινό survivor άλλα το concept είναι λίγο διαφορετικό. Κάθε χρονιά του Survivor η παράγωγη και οι συντελεστές δημιουργούν ένα νέο παιχνίδι. Εμείς δεν ξέραμε πολλά πράγματα. Αυτό μας έκανε πιο αυθόρμητους και είχαμε και αρκετά αγωνιστικό ενδιαφέρον. Mπορεί να κάναμε πράγματα που βγαίναν ριάλιτι, άλλα δεν ήταν επιτηδευμένα. Ο φετινός κύκλος δεν έχει τόση απήχηση στα νούμερα τηλεθέασης, γιατί είναι η πέμπτη χρονιά. Θέλει γενικότερα φρεσκάρισμα το project», και πρόσθεσε:

«Έχει βοηθήσει πάρα πολύ η νέα μορφή που έχει πλέον ο παρουσιαστής, ο Γιώργος Λιανός. Είναι πολύ ταλαντούχος. Τον παρουσιαστή τον καθοδηγεί και τον βοηθάει προς τα πάνω ή τον δυσκολεύει η κάθε χρονιά και το κάθε καστ. Είναι σαν έναν τελικό κυπέλλου Champions League που κι ένας λιγότερο ικανός παρουσιαστής έχει πολύ πιο εύκολο έργο».

Για την εκ νέου συμμετοχή του, αλλά και για το All star Survivor, δήλωσε πως, «στη μεταβατική περίοδο είχαμε συζητήσει δυο φορές, τηλεφωνικά και μία δια ζώσεις με την παράγωγη για το ενδεχόμενο συνεργασίας μας στην παρουσίαση. Δεν προχώρησε. Ως προς την επιλογή του Γιώργου Λιανού, η παράγωγη νομίζω έκανε καλά για αυτά τα οποία ακολούθησαν. Δεν έχω μιλήσει με την παραγωγή για το All star Survivor. Δεν έχω καμία επαφή από τότε που είχαμε μιλήσει για το ενδεχόμενο παρουσίασης. Αν μου γινόταν πρόταση να πάω στο All star Survivor ως παίκτης, θα έπρεπε πρώτα να σκεφτώ αν θέλω να γυρίσω ξανά σε αυτό το project».

«Είναι γρήγορα χρήματα, άλλα δεν το βάζω ούτε καν στα τρία πρώτα σημαντικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ το project Survivor, αν πούμε ότι σκέφτομαι να πάω ξανά, χωρίς να ξεκινάει το 70% από αγωνιστικό κομμάτι. Αν ερχόταν πρόταση να παρουσιάσω το All star Survivor, θα πρέπει να δω αν μπορώ εξ αποστάσεως να κατευθύνω κάποια πράγματα και να είμαι βέβαιος ότι είναι εντάξει», προσέθεσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

Για τις τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχθεί, αλλά και για το σωματείο που έχει ιδρύσει, ξεκαθάρισε πως, «το πρόβλημα της κακοποίησης στο οποίο έχει εστιάσει ο «Φύλακας άγγελος» και οι δράσεις που ακολουθούν, είναι πιο σημαντικό από κάθε Survivor και οτιδήποτε. Είναι αρκετά πολλές οι τηλεοπτικές προτάσεις που έχω απορρίψει. Για παρουσίαση, ένα τηλεπαιχνίδι, όπως το Ninja Warrior, που δεν μου προτάθηκε ποτέ, είναι πολύ κοντά σε έμενα».

«Το βιβλίο μου είχε λάθος τίτλο. Φάνηκε σαν να είναι μία αυτοβιογραφία, άλλα δεν είναι. Με τον «Φύλακα άγγελο» έχουμε καταφέρει να κάνουμε χώρους στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Αθήνα. Έρχεται ένας χώρος στα Ιωάννινα και Θέλουμε να κάνουμε έναν από το νέο έτος στην Αθήνα», υπογράμμισε για το σωματείο που έχει ιδρύσει και τις δράσεις του.

«Ετοιμάζουμε μία ποδοσφαιρική βράδια με το δήμο Πειραιά μετά τον Σεπτέμβριο και μία συναυλία με σκοπό τη στήριξη των δράσεων του «Φύλακα Άγγελου», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr