J2US: Ο Νίκος Κοκλώνης αποκαλύπτει στοιχεία για τον 4ο κριτή - Του έκανε «παρατήρηση» το BBC

Όλα έτοιμα για τη μεγάλη πρεμιέρα του J2US! Ο Νίκος Κοκλώνης λίγο πριν την έναρξη μας δίνει «στο πιάτο» λίγα ακόμα στοιχεία

Σε λίγες ώρες η μεγάλη πρεμιέρα του Just the 2 of Us στον Alpha με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη και κριτές τη Δέσποινα Βανδή, τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτη Φασουλή.

Λίγο πριν ανοίξει αυλαία ο παρουσιαστής εμφανίστηκε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» μέσω σύνδεσης και έδωσε κάποια «χιντ» για την τέταρτη κριτή αλλά αποκάλυψε ότι δέχθηκε παρατήρηση από το BBC για τις ώρες προβολής.

«Η τέταρτη κριτής είναι γυναίκα, η Σίσσυ Χρηστίδου την αγαπάει πολύ. Μου έβγαλε την ψυχή αλλά τελικά δέχτηκε [...] Είμαι χαρούμενος που θα την έχω μαζί μου. Ήθελε να δει αν θα προλαβαίνει όλα, τα καταφέραμε να την έχουμε μαζί» ανέφερε ο Κοκλώνης.

Αστειευόμενος αναφέρθηκε σε παρατήρηση που του έκανε το BBC για τις ώρες που διαρκεί το σόου.

«Δεν ξέρω ποτέ τι ώρα τελειώνουμε! Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το περιορίσω! Θα σας πω κάτι, για πρώτη φορά στην ιστορία, το BBC ήθελε να μας ρωτήσει πόση διάρκεια έχει το J2US. Μου λέει το BBC χθες, «άκουσα κάτι για έξι ώρες». Λέω, «άντε την 4η σεζόν; Ναι». Μου λέει, «μπορείτε να το κάνετε πιο μικρό;» και απαντάω πως «είναι δύσκολο, δεν μπορώ όσο και να θέλω». Μου βάζουν χρονικό περιορισμό, δηλαδή ήθελαν, αλλά ευτυχώς το ξεπέρασαν. 1 ώρα και 30 λεπτά! 1 ώρα και 30 λεπτά θέλω για να ζεσταθούμε», είπε αρχικά.

«Μου φέρνουν το J2US που γίνεται στην Κροατία για να το δούμε. Το βλέπω, ανοίγω το αρχείο να δω το βίντεο. Λέω, «αυτό παιδιά είναι J2US πραγματικό». Μια σκηνή και δυο φώτα… Εμείς εδώ είμαστε κάτι άλλο και δεν ταιριάζει», ανέφερε ενθουσιασμένος στο τέλος ο Νίκος Κοκλώνης.

