J2US: Το βράδυ της μεγάλης πρεμιέρας έφτασε - Οι διαγωνιζόμενοι και ο κριτής έκπληξη

J2US: Απόψε το βράδυ η μεγάλη πρεμιέρα του μουσικού show - Παίκτες και κριτές έτοιμοι για μια ακόμα διασκεδαστική σεζόν παρέα με τον Νίκο Κοκλώνη

«Παίζει πάρτι» στο Just the 2 of Us από σήμερα 8/10 και κάθε Σάββατο στις 20:00 στις οθόνες μας στο κανάλι του Alpha.

Ο Νίκος Κοκλώνης ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα δεκατρία ζευγάρια που θα διαγωνιστούν στο μουσικό σόου και τους τέσσερις κριτές.

Φέτος το J2US θα διαφέρει σε σχέση με κάθε άλλη χρονιά. Η υψηλή τεχνολογία θα απογειώσει τη διασκέδαση! Στο ολοκαίνουργιο πλατό του όλοι θα μείνουν με το στόμα ανοιχτό. Σε μία σκηνή που ξεπερνά τα 1500 τ.μ. κάθε Σάββατο βράδι ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδέχεται τα ζευγάρια που θα δίνουν ρυθμό στο πάρτι! LED walls 600 τ.μ. καλύπτουν από άκρη σε άκρη το χώρο και φωτίζουν την εντυπωσιακή μουσική σκηνή αλλά και αναδεικνύουν τα ταλέντα του σόου.

Τα ζευγάρια που θα δούμε στο J2US



Μπέσσυ Αργυράκη – Τόλης Παπαδημητρίου



Αντώνης Παπαηλίας/Λόλα – Λευτέρης Μητσόπουλος



Άρις Πετράκης – Βίκυ Κουλιανού



Μαυρίκιος Μαυρικίου – Ιλάειρα Ζήση



Βασίλης Πορφυράκης – Ματίνα Νικολάου



Τζένη Κατσίγιαννη – Βαλεντίνο



Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Αφροδίτη Γεροκωνσταντή

Σοφία Αρβανίτη – Γιάννης Κατινάκης



Θέλξη – Σπύρος Νικολαΐδης



Στέφανος Πιτσίνιαγκας – DJ Pitsi



Ανδρομάχη – Ιωάννης Μελισσανίδης



Σώτης Βολάνης – Νάνσυ Παραδεισανού



Φωτεινή Δάρρα – Παναγιώτης Τριανταφύλλου

Οι δύο εκπλήξεις

Όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο σόου όμως δύο ακόμα άτομα δεν έχουν αποκαλυφθεί. Ο λόγος για τον τέταρτο κριτή αλλά και την παρουσιάστρια του backstage.

Όπως φαίνεται ο Νίκος Κοκλώνης θα τα αποκαλύψει την ώρα της πρεμιέρας και εμείς ανυπομονούμε να τους δούμε αύριο στις οθόνες μας.

Η νέα κριτής του show, όπως ανέφερε ο Νίκος Κοκλώνης στη «Super Κατερίνα», θα είναι γυναίκα, δύσκολη, πανέμορφη και με μεγάλη καριέρα. Ο παρουσιαστής δεν αποκάλυψε το όνομά της αφήνοντας την μεγάλη αποκάλυψη για την ημέρα της πρεμιέρας.

Ωστόσο στη θέση του παραμένουν φέτος η Δέσποινα Βανδή, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής.

Ο πρώτος καλεσμένος

Πρώτος καλεσμένος για φέτος... ο Βασίλης Καρράς. Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής θα εμφανιστεί στην πρεμιέρα και θα ξεσηκώσει με τις επιτυχίες του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βασίλης Καρράς συμμετέχει στο J2US και από ότι φαίνεται η παρουσία του ήταν τόσο δυναμική που ο Νίκος Κοκλώνης ήξερε πολύ καλά που τον έφερε στην πρεμιέρα του σόου.