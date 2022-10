J2US: Η σπόντα του Φασουλή σε Μαυρίκιο και Ιλάειρα για τη δημοσιότητα - Το καυτό φιλί

J2US: Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση τραγούδησαν στο πλατό του μουσικού show και αντάλλαξαν το μεγαλύτερο διαρκείας φιλί στην ελληνική τηλεόραση

Το πιο πολυσυζητημένο ζευγάρι της ελληνικής τηλεόρασης εμφανίστηκε στο πλατό του Just the 2 of Us και ερμήνευσε το τραγούδι του Αντύπα «Μ΄ αγαπάς ; Πιο δυνατά».

Μετά την ολοκλήρωση της ερμηνείας τους πέρασαν στην κριτική επιτροπή, όπου ο Σταμάτης δεν μπορούσε να κρατηθεί και τους ρώτησε για τη δημοσιότητα που έχει η σχέση τους.

«Είστε από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στην τηλεόραση γιατί οι εμφανίσεις σας είναι σχεδόν καθημερινές και μου έκανε εντύπωση που έμαθα ότι διαμαρτυρηθήκατε για την πολλή δημοσιότητα, αφού εσείς δεν τη θέλετε;» είπε ο κριτής.

Ο Μαυρίκιος με τη σειρά του απάντησε: «Όχι βέβαια. Αλλά είναι καλό σε όλα τα πράγματα στη ζωή να κρατούνται τα όρια και μια χρυσή τομή».

Τότε ο Σταμάτης Φασουλής θέλησε να τους μεταφέρει τη δική του συμβουλή: «Να σας δώσω μία συμβουλή μην απαντάτε ποτέ σε ό,τι αρνητικό λένε εναντίον σας».

Στη συνέχεια το ζευγάρι πέρασε στο celebrity room δίπλα στην Κατερίνα Στικούδη και μετά από απαίτησή της, έδωσαν on air ένα καυτό φιλί... ίσως και το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ελληνική τηλεόραση.