J2US: Ο ρόλος έκπληξη της Άντζελας Δημητρίου

Η Άντζελα Δημητρίου ήταν η μεγάλη έκπληξη της πρεμιέρας του «J2US».

Λίγο πριν το φινάλε της πρεμιέρας του J2US στην σκηνή ανέβηκε η Άντζελα Δημητρίου. Η αγαπημένη «Λαίδη» της ελληνικής μουσικής έκανε είσοδο στη σκηνή του «Just», τραγούδησε μεγάλες επιτυχίες, κι ύστερα αποκαλύφθηκε το ζευγάρι της. Ο Παύλος Σταματόπουλος.

Οι δυο τους ερμήνευσαν το τραγούδι «Σε όποιον αρέσουμε» και εξέπληξαν ευχάριστα την κριτική επιτροπή. Η διάσημη τραγουδίστρια θα είναι coach στο σοου, αλλά θα βοηθάει και στην επιλογή των τραγουδιών μαζί με τον Μάριο Ψιμόπουλο.

«Χαίρομαι πάρα πολύ, είναι η πρώτη φορά που το κάνω, αισθάνομαι πάρα πολύ ωραίο, το να βοηθήσω τον Νίκο και όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Νίκο», είπε αμέσως μετά την εμφάνισή της η Άντζελα Δημητρίου.

Ο Νίκος Κοκλώνης έδωσε πρώτα τον λόγω στην Καίτη Γαρμπή, η οποία σχολίασε: «Πρώτα από όλα έχω εντυπωσιαστεί από την Άντζελα που δείχνει μικρότερη, πιο όμορφη, εκθαμβωτική. Παύλο έχεις μια εξαιρετική δασκάλα γιατί η Άντζελα είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια».



J2US: Η σπόντα του Φασουλή σε Μαυρίκιο και Ιλάειρα για τη δημοσιότητα - Το καυτό φιλί

Το πιο πολυσυζητημένο ζευγάρι της ελληνικής τηλεόρασης εμφανίστηκε στο πλατό του Just the 2 of Us και ερμήνευσε το τραγούδι του Αντύπα «Μ΄ αγαπάς ; Πιο δυνατά».

Μετά την ολοκλήρωση της ερμηνείας τους πέρασαν στην κριτική επιτροπή, όπου ο Σταμάτης δεν μπορούσε να κρατηθεί και τους ρώτησε για τη δημοσιότητα που έχει η σχέση τους.

«Είστε από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στην τηλεόραση γιατί οι εμφανίσεις σας είναι σχεδόν καθημερινές και μου έκανε εντύπωση που έμαθα ότι διαμαρτυρηθήκατε για την πολλή δημοσιότητα, αφού εσείς δεν τη θέλετε;» είπε ο κριτής.

Ο Μαυρίκιος με τη σειρά του απάντησε: «Όχι βέβαια. Αλλά είναι καλό σε όλα τα πράγματα στη ζωή να κρατούνται τα όρια και μια χρυσή τομή».

Τότε ο Σταμάτης Φασουλής θέλησε να τους μεταφέρει τη δική του συμβουλή: «Να σας δώσω μία συμβουλή μην απαντάτε ποτέ σε ό,τι αρνητικό λένε εναντίον σας».

Στη συνέχεια το ζευγάρι πέρασε στο celebrity room δίπλα στην Κατερίνα Στικούδη και μετά από απαίτησή της, έδωσαν on air ένα καυτό φιλί... ίσως και το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ελληνική τηλεόραση.

