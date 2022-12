Ο Γάτος Σπιρουνάτος δοκιμάζει καυτερό κοτόπουλο στο σόου «Hot Ones»

Ο γνωστός παρουσιαστής, Sean Evans, μίλησε με τον γάτο για διάφορα θέματα, ενώ παράλληλα έτρωγαν.

Ο Γάτος Σπιρουνάτος επιστρέφει τώρα τα Χριστούγεννα στις κινηματογραφικές αίθουσες και για την προώθηση της ταινίας βρέθηκε στην γνωστή εκπομπή Hot Ones όπου οι καλεσμένοι δοκιμάζουν κοτόπουλο με τις πιο καυτερές σος του πλανήτη.

Ο γνωστός παρουσιαστής, Sean Evans, μίλησε με τον γάτο για διάφορα θέματα, ενώ παράλληλα έτρωγαν. Ουσιαστικά πρόκειται για μία μικρή-ευχάριστη συνέντευξη με τον πρωταγωνιστή της ταινίας με το ιδιαίτερο χιούμορ του γάτου να κλέβει την παράσταση.

Η επίσημη περίληψη του Puss In Boots: The Last Wish αναφέρει τα εξής:

Για πρώτη φορά μετά από παραπάνω από μια δεκαετία, η DreamWorks Animation παρουσιάζει μια νέα περιπέτεια στο κινηματογραφικό σύμπαν του Σρεκ καθώς ο τολμηρός ληστής, Γάτος Σπιρουνάτος ανακαλύπτει πως το πάθος του για κίνδυνο και η αδιαφορία του για την ασφάλεια έχουν επιπτώσεις.

Ο Σπιρουνάτος έχει σπαταλήσει τις έξι από τις επτά ζωές του, αν και ο ίδιος είχε πάψει να τις μετράει εδώ και καιρό. Η επιθυμία να ξανακερδίσει τις χαμένες ζωές του οδηγεί τον Γάτο στην σπουδαιότερη περιπέτεια του. Ξεκινάει λοιπόν ένα επικό ταξίδι στο Μαύρο Δάσος για να βρει το μυθικό Αστέρι των Ευχών και να αποκαταστήσει τις χαμένες ζωές του.

Η ταινία πλαισιώνεται από ένα πολύ μεγάλο cast με τον Antonio Banderas να δανείζει τη φωνή του στον “Puss”, ενώ μεταξύ άλλων παίζουν και οι Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman, Wagner Moura, Ray Winstone, John Mulaney, Da’Vine Joy Randolph, Anthony Mendez και Samson Kayo. Τη σκηνοθεσία του νέου φιλμ έχει αναλάβει ο Joel Crawford.