Survivor All Star: Οι 4 παίκτες που λένε «όχι» στον Ατζούν και πάνε στο J2US

Just the 2 of Us με «άρωμα» Αγίου Δομίνικου - Ποιοι παίκτες αποφάσισαν να μην πάνε στο Survivor All Star αλλά στο μουσικό σόου του Νίκου Κοκλώνη;

Ο ανταγωνισμός μεγαλώνει από τα μέσα του Φεβρουαρίου μιας και το J2US με τον Νίκο Κοκλώνη επιστρέφει στις οθόνες των τηλεθεατών, με μια μεγάλη έκπληξη.

Ο μεγάλος παραγωγός αποφάσισε να κάνει την «επανάσταση» και να φέρει το Survivor All Star στο μουσικό σόου, κάνοντας προτάσεις σε πρώην παίκτες.

Όλα δείχνουν ότι κάποιοι είπαν το «Όχι» στον Ατζούν αλλά το «Ναι» στον Νίκο Κοκλωνη.

Σύμφωνα με την Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day, έχουν «κλειδώσει» τρεις συμμετοχές, οι οποίες δεν θα ετοιμάσουν σίγουρα βαλίτσες για Άγιο Δομίνικο αλλά για Παιανία. Πρόκειται λοιπόν να δούμε στις οθόνες μας τον περσινό φιναλίστ του Survivor 2022, Άρη Σοϊλέδη, τον Τριαντάφυλλο και τη Ναυσικά Παναγιωτοπούλου.

Το πρόσωπο των ημερών που θα απασχολήσει με τη συμμετοχή του στο Just the 2 of us και είναι λίγο πριν κλείσει τη συμφωνία, είναι ο Μπο, ο οποίος θα συμμετέχει σε ρόλο coach.